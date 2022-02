Santarém aplicou 60% das doses recebidas de vacinas contra a covid-19

Dados do vacinômetro revelam que o município de Santarém aplicou na população local 60% das doses do imunizante recebidos para covid-19. Até o momento, 254.852 da população tomou a primeira dose, enquanto 199.856 pessoas tomaram a a segunda. Já a terceira dose foi aplicada em apenas 39.779 pessoas no município. Ao todo foram aplicadas 495.001 doses. A vacinação segue sendo ofertada para todos que estão aptos a receber o imunizante.

Os prazos para a segunda dose da vacina variam de acordo com o fabricante. A Coronavac pode ser aplicada de 14 a 28 dias. A Astrazeneca é de 60 a 90 dias. O intervalo da Pfzer é de 21 dias. A dose de reforço pode ser aplicada em pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos 28 dias após a segunda dose.

Santarém está há 8 dias sem registros de novos casos da doença

No Boleto de atualização da covid-19 em Santarém, divulgado na noite deste domingo (20), não registrou novos casos da doença. Esse é o oitavo dia consecutivo em que não há confirmação de novos casos da doença.

Ainda de acordo com a atualização, o número de pessoas está em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar diminuiu consideravelmente. Na quinta-feira o boletim apontou que 4.055 mil pessoas estão em isolamento, já a atualização deste domingo revelou que 1052, ainda permanecem em isolamento.

A atualização evidenciou a investigação de dois óbitos. A cidade registrou um total de 38.334 casos confirmados. Desse total, 36.015 pessoas foram recuperadas e 1.267 evoluíram a óbitos.

Saiba onde imunizar contra a covid-19 em Santarém

A vacinação para crianças, jovens, adultos e idosos segue sendo ofertada na prefeitura de Santarém, localizada na Av. Anysio Chaves, no horário das 08h às 16h e em todas as Unidades Básicas de Saúde no horário 13h às 16h.

São necessários a apresentação do cartão do SUS, carteira de vacinação e documento de identificação.

Situação dos leitos para covid-19 no município

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é a única unidade que que dá a retaguarda de UTI, tendo a quantidade de 20 leitos para adultos exclusivos para covid-19, dos quais 16 estão ocupados (85%) com pacientes positivados. De acordo com a Semsa, não existem pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 48 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 18 estão ocupados (37%), todos com casos positivos.