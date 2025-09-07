Capa Jornal Amazônia
Santa Maria das Barreiras, no sudoeste do Pará, recebe Justiça Itinerante do TRT-8

A partir desta segunda (8) até sexta (12) serão prestados atendimentos presenciais à população do município

Eduardo Rocha
fonte

Servidores da Justiça do Trabalho farão o atendimento do público, como parte do projeto do TRT-8 (Foto: Ascom-TRT-8)

O município de Santa Maria das Barreiras, na região sudoeste do Estado do Pará, vai contar a partir desta segunda-feira (8) até a próxima sexta (12) com os serviços da Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região PA/AP(TRT-8). Ao longo desse período, a Vara do Trabalho de Redenção irá realizar atendimentos presenciais, das 9h às 13h, em um evento que marca a primeira vez do programa na cidade.

As atividades serão realizadas nos dias 8, 9 e 10 deste mês no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Distrito de Casa de Tábua e nos dias 11 e 12 de setembro na Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade.

O Programa realiza diversos serviços voltados para expandir o acesso à informação sobre Justiça do Trabalho para a população. Dentre os serviços oferecidos estão a orientação jurídica, orientação sobre direitos trabalhistas (férias, 13º, horas extras, rescisão), ajuizamento de novas ações trabalhistas, realização de audiências e notificações.

Participam como parceiros nesta ação itinerante: TRE, MTE, INSS, Receita Federal, Polícia Civil, Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal.

Serviço:
Justiça Itinerante TRT-8
Data: 08 a 12 de setembro de 2025
Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Distrito de Casa de Tábua, na avenida Treze de Maio e a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade, na Avenida Inocêncio Costa

.
