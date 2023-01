Santa Izabel do Pará comemora 89 anos de emancipação política com programação na cidade

A cidade de Santa Izabel do Pará completa 89 anos de emancipação política neste sábado (07). Pensando nisso, a prefeitura do município preparou uma programação em comemoração que iniciará com a reinauguração da Escola Municipal Pergentino Moura, nesta sexta-feira (06), e se estende até a festa de aniversário, que volta a acontecer na Praça da Bandeira e terá como atração principal a cantora Rebeca Lindsay, ex-banda AR-15 e que participou do reality The Voice Brasil em 2019.

Para a reinauguração da Escola Pergentino Moura, está confirmada a apresentação do cantor izabelenses Ciro Marcelo e do já conhecido dj Betinho Izabelense. O evento está marcado para começar às 17h. A programação de aniversário segue no sábado pela manhã, com a Ação Cidadania, que acontecerá na Escola Irmã Albertina Leitão (CAIC), a partir das 8h. Na ação, serão emitidos RG, CPF, Certidões de Nascimento e de óbito. Além disso, haverá atendimento jurídico, CadÚnico e inscrição no programa Tarifa Social.

Durante a noite, acontecerá a grande festa de aniversário de emancipação de Santa Izabel, que volta a acontecer depois de dois anos. Dessa vez, o evento ocorrerá na Praça da Bandeira, Centro da Cidade. Para o momento, estão confirmadas atrações como Dj Betinho Izabelense, Dj Assayag, Michelle Amadhor, Banda Xeiro Verde e Rebeca Lindsay.

História

A ocupação do território do município de Santa Izabel do Pará se inicia com a presença dos índios tupinambás na Região do Baixo Caraparu. Após o surgimento da cidade de Belém, no século XVII, surgem as primeiras propriedades agrícolas, que utilizam a mão de obra escrava. Daí originou-se algumas comunidades quilombolas e o que conhecemos hoje como o “Caminho do Maranhão”. Através da rota, várias localidades foram povoadas e serviram de referência para a criação da maior obra realizada no Estado no século XIX, a Estrada de Ferro Belém-Bragança.

Foram três tentativas de povoamento definitivo em Santa Izabel. A primeira foi em 1873, através de Valentim José Ferreira, e a segunda em 1878, com a chegada de colonos cearenses fugindo da seca. Somente em 1885, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro, a então Vila de Santa Izabel passou a ser definitivamente povoada e se tornou uma das áreas que mais cresceu na região, recebendo 03 estações da ferrovia, sendo uma delas localizada no centro da cidade.

Após anos sendo distrito de Belém, Santa Izabel elevou-se definitivamente à categoria de município em 07 de janeiro de 1934, passando a se chamar “João Coelho”, em homenagem ao ex-Governador do Pará. Somente em 1951, o município passou a se chamar “Santa Izabel do Pará”, após anos de clamor da população.

Saíram os trilhos, entrou o asfalto. Em 1965, a Estrada de Ferro Belém-Bragança não resistiu aos avanços da indústria automobilística e foi extinta, dando lugar à rodovia BR-316, assim como outras estradas, como a PA-140, que facilitaram o acesso e escoamento dos produtos, com destaque para as frutas, criação de frango e produção de derivados da mandioca. E há 100 anos, a cidade é a maior produtora de farinha de tapioca do Brasil.

Conhecida como a “Cidade dos Igarapés”, Santa Izabel do Pará possui várias belezas naturais que encantam moradores e visitantes. Localizada no nordeste do estado, além da sede, tem mais dois distritos: Caraparu e Americano. Com aproximadamente 70 mil habitantes, Santa Izabel é cortada pelas rodovias BR-316 e PA-140 e é uma importante rota comercial na Região Metropolitana de Belém.

A cidade se destaca pelo potencial da agricultura e indústria alimentícia e pelos índices positivos de geração de emprego e renda, com índice positivo de saldo de empregos de carteira assinada em 2022, o que torna o município um dos 30 maiores geradores de empregos formais no estado do Pará. Vale lembrar que, nos últimos quatro anos, o município ganhou um dos maiores complexos logísticos do Estado, recebeu várias lojas varejistas nacionais como Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia no comércio local e ganhou agências de bancos como o Sicredi e Santander.

Confira programação:

- 06/01 - Reinauguração da Escola Municipal Pergentino Moura (Triângulo, 17h);

- 07/01 – Ação Cidadania (Escola Albertina Leitão - CAIC, 8H);

- 07/01 – Festa de Aniversário de Santa Izabel do Pará (Praça da Bandeira, 19H).