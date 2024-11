Sandra Annemberg ganha boneca e dá o nome de 'Guamá', no Festival LED, em Belém

A apresentadora Sandra Annenberg foi presenteada com uma boneca especial durante sua participação no Festival LED - Luz na Educação Digital, realizado em Belém. O evento, que celebra a cultura digital e social, proporcionou à convidada um momento de conexão com as tradições amazônicas.

A boneca, que Sandra batizou de Guamá, representa uma mulher açaizeira, símbolo de força e tradição na região. O presente foi entregue pela Pajé e escritora, Zeneida Lima, que também participa do evento.

O Festival LED reúne personalidades, artistas e especialistas em debates sobre educação e tecnologia, mas também abriu espaço para celebrar a identidade cultural da região. A entrega da boneca simboliza a força das mulheres amazônidas.

A interação entre Sandra Annenberg e o público, bem como sua receptividade ao presente, foi um dos destaques do evento, reforçando a importância de iniciativas que unem tecnologia, cultura e valorização das tradições locais.