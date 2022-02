Salinópolis e Mosqueiro ganham centro de fiscalização 24h durante o Carnaval

Os Centros Integrados de Comando e Controle de Segurança Pública no município de Salinópolis, litoral paraense, e no distrito de Mosqueiro, pertencente a Belém, foram ativados na manhã do sábado (26), durante o lançamento oficial da “Operação Carnaval 2022”, realizada simultaneamente em 52 localidades do Pará, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os demais órgãos da área e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Com fiscalização 24 horas, os Centros de Comando e Controle se integram às ações destinadas a garantir segurança e tranquilidade a todos durante o feriado prolongado, principalmente frequentadores e turistas que passam o Carnaval no interior do Pará, além de ajudarem no cumprimento das determinações do Decreto nº 2.044, que estabelece a Política de Vacinação em Combate a Covid-19.

Onde foi instalada a fiscalização em Salinas?

Em Salinópolis, o Centro de Comando foi ativado na entrada do atalho da Sofia, na Praia do Atalaia, reunindo todos os órgãos que participam da operação, além do centro de monitoramento eletrônico, que recebe as imagens geradas pelas câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações (Ciop) distribuídas nos principais pontos do município, para inibir e coibir a criminalidade.

O diferencial deste ano, no CICC de Salinas, é a implementação de um espaço específico para o registro de boletins de ocorrência, a fim de agilizar o atendimento e dar maior celeridade aos registros de menor potencial ofensivo.

E a fiscalização de Mosqueiro, onde foi instalada?

Na Ilha de Mosqueiro, o Centro de Comando foi ativado em um ônibus e conta com a parceria da Guarda Municipal de Belém. O Comando está instalado no Caramanchão, na Praia do Farol, onde acompanha as imagens das câmeras de monitoramento e reúne os agentes de segurança pública para o relato e análise das ações.

Ações integradas

O secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, comentou que a Segup está coordenando as ações integradas para garantir segurança nos principais balneários do interior do Estado, a exemplo de Salinas e Mosqueiro, para que a sociedade se mantenha segura.

"O sistema fez o planejamento, e os órgãos deslocaram mais de 2 mil agentes para reforçar as ações nessas localidades. Nossas ações estarão voltadas para agir na ostensividade e na prevenção da criminalidade, além de dar cumprimento aos requisitos previstos no Decreto 2.044, que estabelece a Política de Vacinação. Não esquecendo, também, que não estão permitidos os blocos de rua. Portanto, estaremos intensificando as fiscalizações para evitar que as aglomerações ocorram”, explicou o coronel.

Fiscalizações

As ações de fiscalização iniciaram após o “brifieng” do final da manhã do sábado (26). Vários estabelecimentos foram fiscalizados na Praia do Atalaia e principais vias de Salinópolis. Durante a noite continuam as atividades de fiscalização, a fim de cumprir as normas do Decreto Estadual de Combate à Covid-19.

Participam da Operação Carnaval as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública, Centro Integrado de Operações (Ciop), Guardas Municipais, órgãos de fiscalização de trânsito municipais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).