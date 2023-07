Salinas: manhã do último sábado de julho é de calmaria na praia do Atalaia

A última manhã de sábado do mês de julho de 2023 foi de calmaria nas areias de Salinópolis, no nordeste paraense. Quem esperava muita agitação ao sol no derradeiro fim de semana do verão encontrou a praia do Atalaia com poucas pessoas, a maior parte sendo famílias com crianças curtindo um espaço sem muitos carros e com muita ventania. O movimento só começou a crescer mesmo por volta de 11h30, quando mais carros chegaram à costa atlântica paraense.

Praia do Atalaia no sábado de manhã Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Ao longo da manhã, a praia estava bem seca, com muitos metros a mais disponíveis para os carros e também com uma quantidade considerável de poças de águas envoltas de areia, sinônimo de festa para a criançada, que costuma brincar no local. O ponto mais baixo da maré foi registrado às 10h46, enquanto que a maré mais alta foi registrada às 4h04 da manhã. Para domingo (30), a previsão de maré mais baixa é às 11h50, enchendo de novo às 17h53.

A policial militar Priscila Viana chegou cedo com marido e filhos na praia. Para ela, as primeiras horas da manhã são ótimas, pois além de a praia estar mais segura, por conta da menor presença de carros, a exposição ao sol é menor. "Gostamos de Salinas porque a praia é mais perto. E tentamos fugir daquele solzão de duas da tarde. Os preços estão altos, mas vale a pena por conta das belezas naturais, dos bons momentos com a família. É sempre uma experiência agradável", avalia.

Família Viana (Ivan Duarte / O Liberal)

Paloma Moura é técnica em enfermagem e estava bem relaxada em uma cadeira de praia assistindo o pai e o tio jogarem frescobol. "Viemos curtir o finalzinho das férias e a minha vó mora aqui também. Ela passa a maior parte do ano sozinha, então a gente vem ficar com ela. A praia está tranquila, ideal para famílias. É uma cidade bem atrativa, com muita coisa para fazer", diz.

Família Moura (Ivan Duarte / O Liberal)

A empresária Márcia Evangelista pulou cedo da cama com o marido e os filhos. Ela chegou por volta das 7h30 da manhã em Salinópolis, arrumou as coisas e partiu direto para o Atalaia. "Queríamos fugir do engarrafamento. Esse horário é perfeito. Quem não gosta de praia lotada, recomendo acordar cedo sempre. Eu amo Salinas, é um dos paraísos do Pará. Sem contar a água salgada, que é bom para tirar as energias ruins", diz ela rindo. "É um momento de descanso, um restart para voltar em agosto com tudo".

Família Evangelista (Ivan Duarte / O Liberal)

O garçom Wellington Trindade achou que os primeiro e último final de semana de julho foram os menos movimentados do verão. Segundo ele, porém, não há do que reclamar. "Foi um verão com muita gente, muita programação na cidade. Não acho que ficou abaixo da expectativa. A praia tem horários e horários e tenho visto os comerciantes e barraqueiros se dando bem, satisfeitos", diz.