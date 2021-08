Salinas inicia Festividade de Nossa Senhora do Socorro

A cerimônia da Descida da imagem original de Nossa Senhora do Socorro foi colocada na frente do altar na Igreja matriz marcou, nesta segunda-feira (30), o começo da Festividade em homenagem à santa padroeira do Município de Salinópolis. A programação começou com a celebração da Santa Missa às 6 horas, na presidida pelo pároco, padre Paulo Henrique Ribeiro dos Santos.

A imagem da santa permanecerá na frente do altar até o dia 9. A Trasladação ocorrerá no dia 7, quando, então, a Imagem Peregrina vai ser levada da Igreja Matriz até a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila de Coremas, na entrada de Salinas. O percurso inverso será cumprido no Círio.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Socorro percorre, nestes dias, comunidades do município, como parte da preparação das famílias e fiéis em geral para o Círio 2021, cujo tema é "Com Maria, digamos: o socorro vem do Senhor". "Com esse tema para a nossa festividade de Nossa Senhora do Socorro do ano de 2021, queremos nós, crianças, jovens, adultos, idosos aprender Dela como viver esse tempo de pandemia (que ainda não passou totalmente), de dificuldades e combates, sem esquecer que a nossa esperança está alicerçada em Jesus Cristo", enfatiza o padre Paulo Henrique na mensagem aos fiéis alusiva à festividade.

Programação

Ao longo da programação, às 18h20 será rezado o terço e, a partir das 19 horas, serão celebradas missas, além da realização de novenas e da venda de comidas típicas. No dia 2, às 18 horas, haverá a Adoração ao Santíssimo e terço, seguido de missa, novena e venda de comidas típicas. No dia 3, às 16 horas, será realizada a Ciclo Romaria, a partir da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Atalaia, até a Igreja Matriz, no centro de Salinas, além de programação religiosa e atrações culturais.

Às 17h30 do dia 7, a Trasladação sairá após missa às 19 horas na Igreja Matriz. O Círio, no dia 8, terá Celebração da Palavra na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Coremas), às 15 horas. Em seguida, às 16 horas, sairá a Carreata de Nossa Senhora do Socorro, do local até a Igreja Matriz. Na chegada, o bispo da Diocese de Castanhal, dom Carlo Verzeletti, presidirá missa. No dia 9, às 19 horas ocorrerá a Subida da Imagem de Nossa Senhora do Socorro.