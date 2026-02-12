Capa Jornal Amazônia
Sala de vacinação da UBS da Cremação está sem imunizantes, denunciam moradores

E quem procura esse serviço está sendo orientado a ir em outras unidades do município

O Liberal
fonte

A sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde da Cremação, em Belém, não está funcionando (Igor Mota/ O Liberal)

A sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde da Cremação, em Belém, não está funcionando. E quem procura esse serviço está sendo orientado a ir em outras unidades do município. Foi o que ocorreu, na manhã desta quinta-feira (12), com um homem que perguntou sobre esse serviço na UBS da Cremação, localizada na rua dos Pariquis. Ele recebeu a informação de que a sala de vacinação estava com “problema” e que deveria procurar outras unidades de saúde.

Um outro morador também enfrentou o mesmo problema. “O carnaval está chegando e eu aproveitei para atualizar o meu cartão de vacinação. Vacinação contra Influenza e ver quais que eram as outras disponíveis”, disse. Ele foi, então, na UBS da Cremação. “Só tinha um rapaz lá recepcionando todo mundo, e ele estava distribuindo senhas para consulta. Eu perguntei se tinha vacinação. Ele falou que não, que o posto de vacinação na UBS da cremação estava desativado, que não tinha previsão para voltar”, contou.

O funcionário o orientou a procurar vacina em uma faculdade particular, no bairro de Nazaré. “Acho que fica uns seis ou sete quarteirões depois, em outro bairro. Então fica relativamente distante. Acabou que eu não fui”, contou. “Estava com o tempo apertado e também esse deslocamento era um deslocamento meio ‘grandinho’”, explicou.

Também pedindo para não ser identificado, ele disse que estranhou o fato de não ter sido direcionado para outra Unidade Básica de Saúde do município. “A gente tem a UBS dos Jurunas. E é mais ou menos a mesma distância da faculdade particular. Eu fiquei me perguntando se esse é um problema que é restrito à UBS da Cremação ou se é um problema geral das UBS’s. E se só os postos privados mesmo estão sendo abastecidos com vacinas”, afirmou.

O mesmo problema foi enfrentado por um biomédico de 52 anos. “Eu sofri um acidente com mordida de cão dia 5 e fui ao médico. E, no dia 6, procurei atendimento de vacina porque ele solicitou que eu fizesse a vacina antirrábica. Eu fui no posto do Jurunas, onde ele verificou pelo computador que tinha. E, chegando lá, a enfermeira que estava atendendo disse que não tinha no Jurunas e explicou que estava em falta em toda a rede”, contou. Ele também foi na UBS da Cremação. “Não tinha. Também não tinha nas unidades de saúde na Alcindo Cacela e no Marco”, afirmou.

