Saiba onde assistir ao jogo da seleção brasileira em Barcarena; confira as dicas

Ruas enfeitadas com bandeiras e fitas de cores verde e amarela, churrasquinho, cerveja gelada e muita música. A animação para a Copa do Mundo em Barcarena está unindo moradores de todos os bairros da cidade. Enquanto alguns preferem assistir às partidas reunindo os amigos em casa, outros acompanham os jogos em bares e restaurantes que oferecem programação especial em dias de jogos da nossa seleção. E só nesta semana foram dois, contra a Suiça na segunda-feira e contra Camarões hoje.

A Vila dos Cabanos é um dos locais mais procurados por quem quer curtição. Os estabelecimentos se preparam com telões e promoções especiais para exibição dos jogos da seleção brasileira. Bares como o Cabana Clube e o Tempero Carioca estão recebendo uma média de cem torcedores por partida, uma festa completa, com direito a happy hour e música ao vivo antes e depois dos jogos.

“Essa semana foi agitada; Começamos com jogo do Brasil e estamos findando com jogo também. E quando se organiza bem as coisas, não precisa fazer mais nada, o próprio torcedor vem e faz a festa. Em dia de jogos oferecemos música ao vivo após a partida, fazemos happy hour de cerveja e caipirinha, maior festa”, diz Márcio Serrão, proprietário do Têmpero Carioca, bar e restaurante que organizou uma programação especial durante os jogos da Copa.

Alguns preferem assistir às partidas reunindo os amigos em casa, outros acompanham os jogos em bares e restaurantes que oferecem programação especial (Divulgação)

Fora dos estabelecimentos está o torcedor que prefere ver os jogos no conforto de casa ou na casa de amigos e familiares. Na última segunda-feira, dia de jogo do Brasil, os ecos vibrantes saíam de dentro das casas em todo momento, denunciando a alegria contagiante dos barcarenenses.

Na casa de Helaine Costa e Leda Silva, a festa estava garantida desde o dia anterior, quando a família decorou o cômodo, preparou os petiscos para o dia seguinte e todo restante das acomodações. Cerca de 20 pessoas acompanharam a partida que terminou com vitória do Brasil por um a zero contra a Suiça, gol do volante Casemiro.

“Todos os jogos aqui são assim. Nos organizamos com muita comida, bebida e toda família. Espero que seja assim por mais copas, pois aproveitamos o momento para nos reunir e confraternizar”, diz Leda, que espera que o time reserva do Brasil não “dê mole” e entre com tudo contra os africanos de Camarões hoje.