Saiba o significado dos nomes mais comuns no Pará

No Pará, assim como em outras regiões do Brasil, os nomes próprios carregam significados e histórias que refletem a diversidade cultural e a riqueza linguística do país. De acordo com registros e levantamentos populacionais recentes, alguns nomes se destacam como os mais comuns entre os paraenses, cada um carregando consigo um significado único que muitas vezes reflete valores culturais, religiosos ou simplesmente preferências familiares. Veja:

Quais os nomes mais comuns no Pará?

Entre os nomes mais frequentes para meninos no Pará, destaca-se:

João:

Um nome de origem hebraica que significa "Deus é cheio de graça". Esse nome é amplamente adotado no Pará, refletindo a forte influência cultural e religiosa predominante na região.

Nazaré:

O nome Nazaré tem origem hebraica e pode ter diversos significados, como "flor", "botão de flor" ou "dedicada a Deus”. No Pará, o nome "Nazaré" tem um significado especial e uma forte ligação com a devoção religiosa. Ele é frequentemente associado à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Estado.

Pedro:

Outro nome popular é Pedro, de origem grega, que significa "pedra" ou "firme como uma rocha", denotando estabilidade e força.

Maria:

Maria é um dos nomes mais comuns, presente em muitas variações como Ana Maria ou Maria Eduarda. Maria tem origem hebraica e significa "senhora soberana" ou "a escolhida". É um nome venerado na tradição católica, muito utilizado em homenagem à Virgem Maria. Outro nome frequente é Ana, de origem hebraica também, que significa "cheia de graça" ou "graciosa".

VEJA MAIS:

Júlia:

Além dos nomes tradicionais, há também aqueles que refletem a influência indígena e afro-brasileira na composição cultural do Pará, como Júlia, que significa "jovem", Lucas, que deriva do grego e significa "luminoso" ou "brilhante", e Gabriel, de origem hebraica, que significa "homem de Deus".