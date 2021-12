Saiba como fica a previsão do tempo na virada do ano no Pará

O fim de ano na capital paraense e na Região Metropolitana de Belém (RMB) será marcado por chuvas, é o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os últimos dias de 2021 terão pouco sol e pancadas de chuva. O Céu da virada de ano tem 5% de possibilidade de ser estrelado, devido estar encoberto por nuvens. A temperatura máxima será entre 30ºC e 33ºC, com céu nublado e chuvas. Já a temperatura mínima estará entre 21ºC e 24ºC.

José Raimundo, meteorologista do INMET explica os fenômenos responsáveis pelas chuvas na região metropolitana e afirma que no interior do estado não será diferente, havendo possibilidade de trovoadas. "O fenômeno que atinge Belém são as brisas marítimas com zonas de convergência intertropical que fará um 'pulso' e irá atingir não só Belém, mas a região litorânea. Por isso, a região mais extrema estará mais ao norte do Marajó. Isso na virada, a tendência é que no dia 2 melhore", explica.

Levando em consideração o fenômeno, José acredita que em toda região de: Mosqueiro, Outeiro, Belém e RMB irá predominar um tempo nublado e encoberto. Na tarde do dia 31 o céu estará encoberto e com chuvas no período da tarde, até às 22h. "Mas de fraca intensidade, pancadas de chuvas na região litorânea, no norte do Marajó, onde estão: Soure e Salvaterra; Maracanã, Marudá, Curuçá, Salinas, Algodoal, Bragança - Ajuruteua -, onde predominará céu nublado, com muitas nuvens e chuvas em áreas pontuais, com raios e trovoadas. A noite a tendência é de chuvas fracas", comentou.

O meteorologista prevê que no Sul do Pará, nos municípios de Conceição do Araguaia, Xinguara, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Serra dos Carajás, Marabá e todos os municípios do entorno será predominante o céu encoberto. No entanto, as chuvas serão mais fortes do que as de Belém e RMB, devido a influência de outro fenômeno, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. "É o mesmo fenômeno que está atingindo o Sul da Bahia. A Zona de Convergência do Atlântico Sul estará estacionária. Do dia 31 ao dia 1º, as condições de chuvas serão extremas, podendo alcançar 100 mm de chuvas em 12 horas, em alguns municípios. Chuvas fortes alternando com chuvas fracas. Na virada do ano vai ter muita chuva com trovoadas, no Sul do Pará. As pessoas que estão no Rio Araguaia e Rio Tocantins podem esperar cheias. Está chovendo muito na cabeceira dos rios", observa.

Apesar do cenário chuvoso em grande parte do Pará, no domingo (2) quem optar por passar a entrada de 2022 nas praias aproveitará um dia mais ensolarado e com chuvas mais fracas. As melhores condições de tempo na virada do ano serão na região de Santarém, em Alter do Chão, onde terá mais sol e chuvas de menor intensidade.

Raimundo orienta a população que se programou para passar o ano novo nas praias, devido às condições de chuvas e possibilidade de trovoadas. "Como nós temos chuvas nas praias, principalmente, no Sul do Pará, as pessoas devem se proteger das chuvas e descargas elétricas. Se for passar o ano novo em casa, desligar os eletrodomésticos, evitar falar ao telefone. E se estiver na estrada, é importante estar protegido nos carros. Para quem vai para às praias, na hora da chuva é importante não estar na água. Não fazer atividades na chuva, por causa dos raios", aconselha.

"Que todos tenham uma virada do ano com tranquilidade e precaução. Estamos com uma variabilidade, começaremos o período mais chuvoso e a tendência é gradualmente aumentar as chuvas para o mês de janeiro. Então, prudência para evitar desastres", finalizou.