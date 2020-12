Sabe o que é vassoura de açaí? Estudante da UFPA explica sobre o fruto regional em glossário

Buscando contribuir para o diálogo de saberes entre os agentes técnicos e os ribeirinhos das ilhas de Abaetetuba, a estudante Antônia Negrão, criou um glossário ilustrado sobre o açaí. O trabalho é produto da dissertação de mestrado da aluna de pós-graduação em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e teve a orientação da professora Rosana Maneschy e foi coorientado pelo professor Wagner Barbosa.

No glossário foram catalogadas as variações linguísticas identificadas na linguagem coloquial falada pelas populações das ilhas, além de listar utensílios, a época de cada atividade com o fruto, formas de enriquecimento com outras espécies, aumento da densidade de açaizeiros e as plantas necessárias à confecção de artefatos. O trabalho pode ser acessado gratuitamente.

“Elaboramos uma espécie de ‘Ficha agroecológica’ com base na experiência prática dos ribeirinhos, que tem como objetivo disponibilizar informação técnica de forma resumida, em linguagem simples e acessível, aos produtores rurais. Desde o início, visamos contribuir para o diálogo de saberes, por meio de um material que sistematizasse o conhecimento local”, afirma a estudante. Antônia é moradora de Abaetetuba e professora da Rede Municipal de Ensino.

“Minha família trabalha com a extração dos frutos de açaí e, durante as disciplinas do curso de Mestrado, percebi a importância da valorização do conhecimento local e da organização das comunidades nas atividades produtivas para possibilitar o desenvolvimento do lugar”, completa Antônia.

De acordo com a professora Rosana Maneschy, outro ponto importante abordado é o risco do manejo inadequado de áreas de várzea para o cultivo do açaí. Ela explica que isso pode provocar um processo de degradação biocultural.

“Em função da demanda pelos frutos do açaizeiro, as áreas de várzea, tradicionalmente biodiversas, têm sido manejadas de forma a aumentar a densidade de palmeiras de açaí em detrimento às outras espécies comumente encontradas neste ecossistema, o que leva a um processo de degradação biocultural. Assim, é oportuna a necessidade de melhoria da capacitação dos agricultores familiares para o manejo adequado dos açaizais a partir de intervenções da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que considere a racionalidade do ribeirinho e seu saber local”, relata.