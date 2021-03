Roubo de celular termina em morte em Parauapebas

Foi identificado como Tainã Fernandes da Silva o homem que foi morto pela Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do Pará, por volta das 18h30 de quinta-feira (4).

Segundo a polícia, ele estava junto com outras pessoas em uma casa onde um celular roubado estava escondido. De acordo com o Correio do Carajás, moradores do bairro, porém, afirmaram que Tainã trabalhava como padeiro e não tinha nenhum histórico de envolvimento em atividades criminosas.

A ação ocorreu quando agentes da Guarda Municipal faziam patrulhamento pelo Bairro Liberdade e foram parados por uma pessoa que estava no local e relatava que uma dupla de assaltantes teria acabado de roubar o celular de um primo

A pessoa que denunciou informou ao poicial que estava rastreando o aparelho e que, portanto, sabia onde seria o local em que o telefone móvel estava.

Diante disso, os guardas municipais acionaram uma equipe da Polícia Civil e, junto com a vítima do roubo, se deslocaram até o local onde estaria o celular.

De acordo com a versão da polícia, chegando ao local, as equipes da Guarda e da Polícia foram recebidas a tiros por pessoas que estavam dentro de uma casa no alto de um morro.

Para se proteger, os policiais responderam aos tiros, abrindo fogo na direção da casa e atingindo um dos suspeitos, enquanto outros dois suspeitos fugiram para dentro de um matagal e, até o momento, não foram localizados.

Os policiais afirmam que chegaram a prestar socorro a Tainã, também conhecido como “Padeiro”. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Parauapebas, porém não resistiu e morreu.

A Polícia Civil ficou de abrir inquérito policial para investigar a intervenção ue resulto na morte de Fernandes.