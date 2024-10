Romeiros de Santa Maria do Pará caminham rumo a Belém para o Círio 2024

Faltando quatro dias para o Círio 2024, romeiros do nordeste paraense começaram a ser vistos, na manhã desta terça-feira (8), caminhando pela rodovia BR-316 com destino à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém.

Com boné na cabeça, ataduras nos pés e muita disposição, 30 devotos do município de Santa Maria do Pará saíram da cidade, às 15 horas de segunda-feira (7), com a missão de caminhar 115 km até a capital.

Eles fazem parte do grupo Unidos Pela Fé, que todos os anos realiza a caminhada antes do Círio. “Eu participo dessa caminhada há 7 anos, sempre em agradecimento à saúde da minha família, à minha saúde. Esse ano não fiz nenhuma preparação. Estou aqui movida pela fé e em agradecimento”, contou a romeira Ariana Nascimento, autônoma de 35 anos. A previsão é que eles cheguem em Belém nesta sexta-feira (11), disse a integrante da turma.

A romeira contou que o trajeto mais complicado é entre os municípios de Santa Maria do Pará e Castanhal.

“A parte mais complicada do trajeto é Santa Maria-Castanhal, porque a gente não tem apoio. Apoio com água, porque a gente traz a nossa equipe. Mas, às vezes, tem um percurso muito longo e não conseguimos ter esse apoio. Vai começar a melhorar a partir de Santa Isabel. Vai dar uma melhorada, com pessoas nos dando o apoio com água e alimentação”, explicou Ariana.

Há mais de uma década acolhendo os romeiros

O sítio da Rita Barreto, a “Dona Rita”, de 76 anos, é um dos 13 pontos de apoio espalhados ao longo da rodovia BR-316. Ela conta que há 11 anos acolhe os romeiros de diversas localidades do estado, tendo a expectativa de acolher cerca de 7 mil este ano, fornecendo 400 litros de suco natural e de sopa por dia nesse período

“Faz 11 anos que, com muito amor e com muita dedicação, nós cuidamos desses romeiros. Porque eu digo que aqui eu não tenho nada, aqui tudo é nosso. É um prazer eu receber vocês aqui na minha casa, todos, todos, não tem distinção. Porque eu amo do fundo do coração", disse. "Eu não acolho só agora, eu passo o ano todinho acolhendo todo mundo. O Círio começa aqui, e esse ano espero poder acolher 7 mil pessoas, bem mais que no ano passado, que foram 6 mil pessoas”, contou dona Rita.

Paulo André Freitas, da Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), esteve no sítio da “Dona Rita”, na manhã desta terça-feira, para levar doações de itens coletados pela diretoria. “Estamos aqui fazendo uma doação do que foi arrecadado lá na casa de acolhida aqui para esses dois anjos, com mais o pessoal que ajuda ela aqui, que são as filhas, os filhos, os genros a dona Alba e a dona Rita. Há mais de 5 anos estamos fazendo esse trabalho aqui que há vários anos acolhem os peregrinos que vão caminhando até a Basílica Santuario”, disse.

Novidade para os romeiros

Ainda de acordo com Paulo André, neste ano a DFN está lançando um aplicativo em que os romeiros vão poder marcar com QR Code nesses pontos oficiais, que são de apoio e que foram marcados pela diretoria do Círio e pela Secretaria de Turismo do Pará.

“Durante o percurso, eles têm que marcar pelo menos 4 QR Codes, porque, quando chegar na Basílica, que é o destino final de todo romeiro, eles vão receber um certificado oficial de peregrino emitido pela Basílica de Nazaré. Isso tem que ser feito individualmente. Isso é uma forma de reconhecer todo o esforço, a dedicação, a fé. Guardar uma lembrança, porque é importante, ficar aquela marca do esforço de você ter esse programado, de você ter chegado ao final da Romaria e você ter como lembrança esse certificado oficial”, explicou o representante da DFN.