Reunião Anual da SBPC encerra neste sábado, em Belém, e destaca-se como a maior de todos os tempos

Após uma semana de programação científica, debates, arte, cultura e exaltação dos saberes tradicionais, a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), encerrou, neste sábado (13), com o “Dia da Família na Ciência”. O balanço preliminar da organização do evento aponta que foram cerca de 60 mil pessoas circulando e participando de todas as atividades no campus, que iniciaram na segunda-feira (8) - com abertura oficial ainda no domingo (7), no Teatro da Paz.

A exemplo dos dias anteriores, a UFPA ficou tomada de pessoas de todas as idades e formações para prestigiar o último dia do evento, que encerrou às 17h deste sábado. Foi ultima oportunidade de aproveitar e explorar as seis tendas organizadas nesta edição: Expot&c, SBPC Jovem, SBPC Afro e Indígena, Paneiro-Espaço de Cultura Alimentar, SBPC Cultural e Feira da Economia Solidária e da Diversidade.

O dia começou com apresentação do Cordão de Pássaros Colibri, de Outeiro, trazendo alegria ao palco da tenda da SBPC Jovem com seus integrantes. “Para a gente é um grande orgulho estar aqui dentro da Universidade participando de um evento como esse. O Pássaro também é ciência. É a ciência da cultura. Tanto que não faltam, aqui na Universidade, pesquisas sobre os nossos Pássaros. Essa é uma valorização muito importante”, defendeu a mestra do Pássaro Colibri, Laurene Ataíde.

Após a apresentação, os brincantes se juntaram ao público e saíram em cortejo pelo campus Guamá. “Consegui aproveitar o último dia para trazer minha filha que estava querendo muito vir participar. Mas a programação nem é só pra ela. É uma festa completa. Tem muita ciência e muita cultura também. Me senti representada”, declarou a funcionária pública, Solange Couto, mão de Ana Júlia, 12 anos. “Eu gostei muito. Tem muita diversão e ajuda a gente a pensar no futuro”, disse a menina.

Balanço preliminar

“Foi a maior e melhor Reunião Anual da SBPC de todos os tempos”. A declaração é do presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, feita durante sessão solene de encerramento do evento no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes. A afirmação resume os números ainda preliminares da edição que registrou 27.500 inscritos; recebeu a visita de mais de 15 mil crianças e jovens de escolas da cidade e toda a região e ofereceu, ao todo, 280 atividades científicas apresentadas por mais de 700 especialistas e autoridades, segundo a Secretária Geral da SBPC, Cláudia Linhares Sales.

Segundo dados preliminares levantados pela Comissão Executiva Local, da UFPA, somente na Tenda da SBPC Jovem, a estimativa diária de público foi de 15 mil visitantes, no período de 8 a 11 de julho, o que totaliza 60 mil visitantes estimados apenas em quatro dias. Tendo como público focal estudantes e professores da educação básica, a SBPC Jovem reuniu 1.500 expositores divididos em mais de 70 estandes e em três grupos principais: Parceiros históricos; Parceiros da SBPC Jovem 2024; e Projetos da UFPA.

Na tenda voltada exclusivamente para crianças com até 5 anos, a Infâncias Mairi na SBPC, novidade da edição e fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Escola Bosque, 1.045 pequenos e pequenas, considerando o período de 8 a 11 de julho, participaram de pelo menos uma das quatro oficinas. Entre as atividades que foram oferecidas: “Usina de pigmentos naturais”; “A transformação da argila”; “Brinquedos de equilíbrios e ventos” e a “Química das bolhas de sabão”.

Já na Tenda Cultural, no campus do Guamá, a estimativa de visitantes foi de 5 mil pessoas por dia, acompanhando pelo menos uma das 75 atividades culturais realizadas entre os dias 8 e 12 de julho. Algumas programações da SBPC Cultural também foram realizadas no Theatro da Paz, 5 espetáculos, que receberam uma média de público de 500 pessoas por noite. No sábado (13), fechando a programação da SBPC Cultural no espaço, foi apresentado, às 20h, o espetáculo “Verde Ver o Peso” com lotação máxima da casa.

Apoiadores

A 76ª Reunião Anual foi uma realização da UFPA e da SBPC, que teve como sócios institucionais a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). Os patrocinadores foram a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A edição deste ano teve como parceiros institucionais a Universidade do Estado do Pará (Uepa), o Instituto Federal do Pará (IFPA), a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

E ainda, a programação contou com o apoio da Prefeitura de Belém, da Secretaria Municipal de Educação (Semec), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério de Desenvolvimento Social.