Retorno à Belém neste domingo tem trânsito fluido e sem engarrafamentos na BR-316

O final de semana da virada de ano terminou com um movimento moderado de veículos no retorno à Belém. No final da tarde e início da noite do domingo (1º), o fluxo de veículos na entrada da cidade era intenso, mas sem lentidão ou formação de congestionamentos.

O movimento também foi moderado no início da tarde, quando o tráfego de veículos na BR-316 no sentido Belém também era tranquilo e sem registro de engarrafamentos.

No início da noite deste primeiro dia de 2023, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informou que o movimento de retorno dos balneários em direção à capital tinha movimentação intensa na BR-316, a partir do KM 12 no sentido Marituba-Belém. O órgão também informou que apesar do movimento, não há engarrafamento.

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que irá divulgar um boletim com o balanço do movimento e também de operações do final de semana dos dias 31/12 e 1°/01, mas só tornará estes dados públicos na segunda-feira (2).