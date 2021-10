Resultado do sequenciamento genético de PMs com covid-19 em Santarém sai no dia 30

Após oito dias internado no Hospital de Campanha de Santarém (HCS), com covid-19, o 2° sargento José Ribamar Pereira Júnior, de 49 anos, pertencente ao Comando de Policiamento Regional 10 (CPR-10), recebeu alta médica. Ele é um dos 53 PMs que tiveram diagnóstico confirmado para covid-19, durante curso de aperfeiçoamento de sargentos, promovido pelo 3º BPM, em Santarém. O policial chegou a ficar com 50% do pulmões comprometidos. Apesar do grande número de confirmados, somente dois dos sargentos foram hospitalizados. O outro paciente segue internado.

No dia 6 de outubro, o Laboratório de Biologia Molecular (Labimol), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), detectou que pelo menos 53 policiais militares, que realizavam o curso de aperfeiçoamento, estavam contaminados com o coronavírus SARS-CoV-2. Eles apresentaram uma carga viral muito alta, o que acendeu o sinal de alerta do Labimol e gerou a necessidade de sequenciamento genético das amostras, o que não pôde ser feito no Pará. O trabalho está sendo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A estimativa é de que o resultado do sequenciamento genético fique pronto no final do mês.

O diretor Técnico do Hospital de Campanha de Santarém, Dr. Tardelio Torquato, disse que o paciente chegou na Unidade com um comprometimento importante do pulmão. “Ele chegou com um comprometimento de 50% do pulmão, fazendo uso de alto fluxo de oxigênio. Entramos com intervenção medicamentosa, fisioterapia e graças a Deus conseguimos reverter o quadro dele”.

O tradicional corredor da alta médica, por onde os pacientes passam na saída do Hospital, ganhou um reforço da tropa de policiais militares para homenagear o paciente. Durante o trajeto até o portão de saída, os colegas de trabalho fizeram continência para receber o militar.

Na ocasião, o major Fábio Botelho fez um discurso de agradecimento em nome da corporação aos profissionais da saúde. “O corpo tático da polícia militar agradece todo o trabalho que vocês têm feito pela população, em especial, ao R. Júnior que teve um comprometimento pulmonar importante, uma possível forma grave de um vírus e sai recuperado. A gente reconhece e agradece todo empenho. Recebam nossas continências e o nosso muito obrigado”, homenageou.

Os sintomas do paciente começaram com forte dor na garganta e cansaço. Depois de passar por atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, ele piorou e foi internado no HCS. José relatou que essa é a segunda vez que contraiu a covid-19. “A primeira vez foi mais leve, não fiquei tão ruim como agora. Os sintomas foram muito mais intensos. Dessa vez, até minha memória está afetada. Fiz metade do curso e parece que não consigo assimilar as informações”, contou.

Emocionado ao ser recepcionado pela esposa, profissionais plantonistas do hospital e colegas de farda, José lembrou do momento da internação. “O major me perguntou se eu confiava nele. Minha resposta foi que confiava a minha vida e hoje estou saindo recuperado’, lembro. Felicidade de ver que fui bem tratado aqui e na UPA. Os companheiros cuidaram da minha família, enquanto eu estava aqui. Só tenho a agradecer e cuidar da saúde”, comemorou o paciente.