Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Restos de placentas e tecidos humanos de lixo hospitalar são encontrados nas ruas de Igarapé-Miri

Vereadora Lígia do Parente denunciou nas redes sociais o descarte irregular de lixo

O Liberal
fonte

Restos de placenta, tecidos humanos e de órgãos estão sendo encontrados pelas ruas de Igarapé-Miri. (Reprodução Rede Sociais)

Restos de placentas, tecidos humanos e órgãos foram encontrados nas ruas do município de Igarapé-Miri, na região nordeste do Pará. Denúncias de moradores e da vereadora Lígia do Parente mostram nas redes sociais em um vídeo o descarte irregular de lixo hospitalar no residencial Açaílar. A reportagem solicitou resposta da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri. O espaço segue aberto.

"Aqui é uma placenta de alguma mãezinha que ganhou bebê. Olha aqui, ainda está com a bolsa segura. Eu tenho vídeos de fetos e outras substâncias que são tiradas das pessoas, que são mal armazenados. Os cachorros entram lá dentro do Hospital Sant'Ana e trazem e colocam nas ruas da cidade", denuncia.

Uma moradora do residencial Açailar também confirmou encontrar frequentemente vestígios semelhantes nos quintais da comunidade, que seriam levados por cães e gatos. 

O descarte de lixo hospitalar segue regras rígidas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que classificam os resíduos em cinco grupos: biológicos, químicos, radioativos, comuns e perfurocortantes.

Cada tipo deve ser separado no local de geração e acondicionado em recipientes específicos, devidamente identificados e padronizados por cores. Agulhas e materiais cortantes, por exemplo, só podem ser descartados em caixas rígidas próprias, enquanto resíduos infectantes precisam ser embalados em sacos brancos com o símbolo de risco biológico.

A destinação final inclui incineração ou autoclavagem para resíduos infectantes, tratamento químico ou coprocessamento para substâncias perigosas, além do descarte em aterros sanitários para o lixo comum. Para garantir a segurança ambiental e da saúde pública, hospitais, clínicas e laboratórios são obrigados a elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e treinar suas equipes para o manejo correto do material.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

lixo hospitalar

restos humanos

igarapé-miri
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

FISCALIZAÇÃO

Equipamento de ultrassom avaliado em mais de R$ 215 mil é apreendido no Pará

Fiscais constataram que o contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo ao Diferencial de Alíquotas, que é devido na entrada da mercadoria no Pará

01.10.25 14h47

DIREITOS

Pará sanciona lei que garante atendimento personalizado e acessível a pessoas surdas

Apesar do avanço da legislação, comunidade surda reclamam da dificuldade de comunicação nos órgãos públicos

01.10.25 8h00

MEIO AMBIENTE

Pará: aeronave britânica realiza primeiro voo na Amazônia para estudar o clima global

Pesquisadores pretendem apresentar dados na COP 30

30.09.25 11h03

PARÁ

Sefa apreende 25 toneladas de ferragens e componentes de postos de combustível no Pará

As operações ocorreram em Santarém e Cachoeira do Piriá, resultando na emissão de Termos de Apreensão no valor total de R$ 58.998,52

29.09.25 14h38

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

ATENDIMENTO

Novo 'Navio de Assistência Hospitalar' da Marinha leva atendimento a ribeirinhos na Região Norte

A embarcação funcionará como Unidade Básica de Saúde para o atendimento médico e odontológico em comunidades ribeirinhas de difícil acesso no Pará e do Amapá

30.09.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda