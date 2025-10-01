Restos de placentas e tecidos humanos de lixo hospitalar são encontrados nas ruas de Igarapé-Miri

Restos de placentas, tecidos humanos e órgãos foram encontrados nas ruas do município de Igarapé-Miri, na região nordeste do Pará. Denúncias de moradores e da vereadora Lígia do Parente mostram nas redes sociais em um vídeo o descarte irregular de lixo hospitalar no residencial Açaílar. A reportagem solicitou resposta da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri. O espaço segue aberto.

"Aqui é uma placenta de alguma mãezinha que ganhou bebê. Olha aqui, ainda está com a bolsa segura. Eu tenho vídeos de fetos e outras substâncias que são tiradas das pessoas, que são mal armazenados. Os cachorros entram lá dentro do Hospital Sant'Ana e trazem e colocam nas ruas da cidade", denuncia.

Uma moradora do residencial Açailar também confirmou encontrar frequentemente vestígios semelhantes nos quintais da comunidade, que seriam levados por cães e gatos.

O descarte de lixo hospitalar segue regras rígidas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que classificam os resíduos em cinco grupos: biológicos, químicos, radioativos, comuns e perfurocortantes.

Cada tipo deve ser separado no local de geração e acondicionado em recipientes específicos, devidamente identificados e padronizados por cores. Agulhas e materiais cortantes, por exemplo, só podem ser descartados em caixas rígidas próprias, enquanto resíduos infectantes precisam ser embalados em sacos brancos com o símbolo de risco biológico.

A destinação final inclui incineração ou autoclavagem para resíduos infectantes, tratamento químico ou coprocessamento para substâncias perigosas, além do descarte em aterros sanitários para o lixo comum. Para garantir a segurança ambiental e da saúde pública, hospitais, clínicas e laboratórios são obrigados a elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e treinar suas equipes para o manejo correto do material.