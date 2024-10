Restaurantes esperam aumento de faturamento com o Círio de Nazaré

Com a chegada do Círio de Nazaré, restaurantes na capital paraense começam a sentir um aumento na movimentação de clientes. Belém recebe turistas nessa época do ano que buscam conhecer as regionalidades e as características da cultura local, principalmente na culinária. Por isso, os estabelecimentos investem em treinamentos, contratações e novidades no cardápio.

Exemplo disso é o restaurante Engenho. Segundo o gerente Mateus Ribeiro, o calendário do segundo semestre possui diversas ações estratégicas que fazem o faturamento do restaurante aumentar alinhando isso com datas que normalmente já trazem um fluxo maior de pessoas. Em outubro a previsão é que as vendas aumentem 15% em relação ao mesmo mês do ano passado.

“Temos um 4º trimestre muito movimentado com Círio, seguido de Black Friday e Natal. Então, desde setembro já iniciamos a contratação de algumas pessoas fixas e temporárias para que possamos suprir essa demanda de movimento que se intensifica. Estamos muito animados com as vendas para esse segundo semestre”, conclui Mateus.

Ainda de acordo com ele, nas próximas duas sextas-feiras, dias 4 e 11, das 11h às 15h, e no domingo, 13, durante o jantar, o local vai oferecer o buffet livre de comida regional. Por um valor fixo de R$ 59,90, o público poderá comer à vontade pratos típicos como maniçoba, vatapá, arroz paraense, caruru, tacacá e outros que fazem parte das tradições de Círio.

Vale destacar que no domingo do Círio dia 13, durante o jantar, além da comida regional, os clientes terão uma noite inteiramente imersa na cultura paraense, com música, carimbó e decoração com foco no estado.