Restauração da capela centenária da Santa Casa entra na reta final

A obra de restauração da capela localizada no interior do complexo centenário da Santa Casa de Misericórdia do Pará entra na reta final. Construída em 1900 (final do século XIX), ela estava fechada desde os anos de 1990. A previsão de entrega da capela restaurada é até o final deste mês de outubro. O espaço possui aproximadamente 375 metros quadrados e capacidade para 80 pessoas, além de contar com um acervo sacro importante dos séculos XIX e XX.

VEJA MAIS



Segundo o engenheiro que comanda a Coordenação de Estrutura Física Funcional e Patrimonial da Fundação Santa Casa, Marcelo Frota, a obra, que representa um investimento de mais de R$ 3,5 milhões, abrangeu uma nova cobertura em telhas termo acústicas; restauro do forro em estuque com medalhões; piso em ladrilho hidráulico fabricado conforme paginação original; paredes em escaiola tipo marmorizada; altares central e lateral da nave com base em mármore; colunas e coroamento em massa; nichos com medalhões.

“A capela ganhou novos bancos, obedecendo todas as normas de ergonomia, além de um sistema de climatização por insuflação dutado. As peças de arte sacra também foram todas restauradas, retomando as características da época do final do século XIX”, destaca Marcelo.

A capela terá dois acessos: o interno, para pacientes, acompanhantes e servidores; e o externo, para a comunidade que acompanha as missas.

A construção do complexo centenário da Santa Casa ocorreu no período em que predominava a arquitetura eclética, que teve seu auge no Pará entre os anos de 1870 e 1910.