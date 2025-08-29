Santa Casa do Pará conquista certificação internacional por qualidade e segurança no atendimento

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará recebeu a certificação internacional Qmentum, em nível Platinum, pela qualidade dos serviços oferecidos e segurança dos pacientes. A acreditação atesta que os processos assistenciais e de gestão da instituição estão alinhados a padrões internacionais de excelência, reforçando o compromisso com o público e a qualidade do cuidado.

Com o reconhecimento, a Santa Casa do Pará se torna o segundo hospital público do Brasil com 100% de gestão SUS a alcançar a certificação. O presidente da Santa Casa, Bruno Carmona, destaca que a conquista é resultado de um trabalho contínuo de qualificação da assistência.

“Esse feito é fruto de dois anos de trabalho intenso em treinamentos e capacitações. Após conquistarmos a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em Nível de Excelência - ONA 3 -, nos desafiamos a buscar um reconhecimento com validade internacional. A metodologia canadense escolhida exige ainda mais maturidade na gestão assistencial, protocolos clínicos e de segurança, além de comprovar ciclos consistentes de melhoria. Hoje, todas as nossas atividades de atendimento cumprem padrões internacionais”, afirma.

Cuidado humanizado

O cuidado de oferecer assistência humanizada, segura e de excelência para a população do Pará e da Região Norte é um compromisso da Santa Casa do Pará. Para Camila Negrão, gerente de qualidade da instituição, a certificação Qmentum demonstra a importância da colaboração entre profissionais e setores, promovendo uma abordagem única para cada paciente.

“O Qmentum valoriza a integração multiprofissional e o cuidado centrado no paciente, reconhecendo a importância de equipes que trabalham de forma colaborativa e coordenada para oferecer a melhor experiência possível. Esse enfoque gera valor real para a instituição e agrega à jornada do paciente conosco, promovendo segurança, conforto e confiança em cada etapa do atendimento”, explicou Camila Negrão.

Padrão internacional

O processo de acreditação Qmentum foi realizado no início de agosto, durante três dias, por quatro avaliadores externos. A equipe analisou gestão de riscos, protocolos de segurança, qualidade clínica, capacitação de profissionais e indicadores de desempenho.

Já na primeira avaliação, a Santa Casa alcançou o nível Platinum, que reconhece instituições que implementaram os fundamentos de qualidade e segurança, com foco em cuidado centrado no paciente e prestação de serviços de forma consistente e padronizada.

Referência

Com mais de 514 leitos ativos e operando 100% sob o Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa figura como referência na assistência hospitalar na região amazônica.

“A conquista acontece justamente às vésperas da COP30, quando Belém e o Pará estarão no centro da atenção mundial. É motivo de grande orgulho apresentar um hospital 100% SUS, financiado e mantido pelo Governo do Estado, operando sob padrões internacionais de qualidade e segurança”, reforçou o presidente Bruno Carmona.