O Liberal chevron right Pará chevron right

Repescagem UFPA: confira a lista dos 130 convocados na 6ª chamada do PS 2025

A UFPA divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 na última quarta-feira (6)

O Liberal
fonte

UFPA campus Belém (Foto: Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) na última quarta-feira (6). No total, foram 130 aprovados nos cursos de graduação. E para realizar a habilitação ao vínculo institucional, devem acessar o Cadastro Online de Calouros para o preenchimento de dados e envio de documentação até às 9h da próxima segunda-feira (11). Os demais prazos e as informações para a realização de todas as fases da habilitação estão disponíveis no edital de convocação

Assim como ocorreu nas chamadas anteriores, o processo de habilitação ao vínculo institucional será dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelos calouros via Sistema de Cadastro Online de Calouros; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena, para ocupantes de vagas de cotas PPI; verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD), por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para os candidatos classificados em vagas destinadas a PcD e apresentação presencial da documentação obrigatória para conferência dos deferidos.

Perderá o direito à vaga o candidato que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocado ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital ou não comprovar a cota para a qual foi classificado. Somente os candidatos que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

Sistema

No Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), o candidato deve preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo toda a documentação obrigatória à vaga para a qual se classificou. O COC poderá ser acessado com o número de inscrição e o número de CPF do candidato inscrito no PS 2025.

Cotas

Além dos documentos obrigatórios a todos os classificados, em caso de ocupação de vaga destinada a algum grupo de cotas, haverá a necessidade de apresentação de documentação específica, que pode ser conferida no Edital de Habilitação e na página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac). Entre as classificações de cotas, estão: PCDA (Cota Adicional PcD), E (Cota Escola), EPCD (Cota Escola PcD), EQ (Cota Escola Quilombolas), EPPI (Cota Escola PPI ), ER (Cota Escola Renda), ERPCD (Cota Escola Renda PcD), ERQ (Cota Escola Renda Quilombolas) e ERPPI (Cota Escola Renda PPI).

E ainda, o processo de habilitação ainda pode vir a ter outras fases, de acordo com o perfil do classificado, sendo elas: um procedimento de validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), de pessoa quilombola ou de pessoa indígena e a verificação, por Comissão Multiprofissional de Verificação PcD (CMV PcD), para candidatos(as) ocupantes de vagas de cotas PcD, conforme disposto no edital. 

Convocação

Somente após a análise do cadastro no COC e o deferimento dos candidatos que concluíram o preenchimento do sistema corretamente, será realizada a convocação para as demais etapas da habilitação, incluindo a conferência presencial dos originais dos documentos enviados. A convocação para todas as fases da habilitação e a definição dos prazos a serem seguidos devem ser acompanhadas na página do Ciac.

Quem não realizar o preenchimento do COC dentro do prazo previsto no edital pode vir a perder a vaga para a qual foi classificado. Já aqueles que desejarem desistir da vaga para a qual foram classificados devem enviar a solicitação de desistência para o e-mail ciac@ufpa.br, informando no assunto “DESISTENCIA_CURSO_NOME DA(O) CANDIDATA(O)”.

Palavras-chave

ufpa

listão da ufpa

repescagem
Pará
.
