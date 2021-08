Relembre cinco casos de estupro à crianças e adolescentes que chocaram o Pará

Vários casos de estupro e abuso sexual à crianças e adolencentes estão sendo denunciados em todo o estado. De acordo com a o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o crescimento de denúncias não está somente relacionado ao aumento de casos, mas também a um número maior de notificações. Anteriormente, vários casos aconteciam, porém, poucos eram notificados aos órgãos responsáveis por agir e punir os acusados.

E para mostrar a importância de denunciar, relembre cinco casos de estupro à crianças e adolescentes no Estado do Pará.

- Adolescente de 15 anos é morta, em Ananindeua, vítima de estupro coletivo. A menina saiu da casa dos avós, com quem morava, e foi para a residência de um amigo da mesma faixa etária, onde ocorreu o crime.

- Homem era 'casado' com menina de 11 anos e foi preso por estupro de vulnerável.

- Homem é acusado de estuprar meninas de 3, 9 e 11 anos na Ilha de Mosqueiro. O agressor é pai, padrastro e vizinho das crianças.

- Criança de 11 anos engravida após ser estuprada. A menina foi abusada pelo enteado do pai.

- Homem é preso por estupro de vulnerável. O caso foi registrado por câmeras de segurança pertencente à Companhia Docas do Pará (CDP).