VÍDEO: reitor da UFPA divulga mensagem de final de ano à comunidade universitária

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho, divulgou na manhã desta segunda-feira (27), uma mensagem de final de ano para servidores, docentes e estudantes da instituição. Na mensagem, o gestor destacou a atuação da universidade durante a pandemia da covid-19 e lembrou de todos os colaboradores que foram vítimas da doença.

"[...] Em todo país, convivemos, em 2021, com momentos muito difíceis, sobretudo para milhões de pessoas que enfrentaram os dramas da fome do desemprego e para milhares de famílias que perderam parentes e amigos para covid-19. Na Universidade Federal do Pará, perdemos pessoas muito queridas que contribuíram com a instituição de um modo especial e cuja lembrança seguirá conosco", enfatiza.

A nota também destaca os desafios impostos pelo período pandêmico e relembrou a atuação da universidade para ajudar, principalmente, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. "Temos colaborado com o enfrentamento da pandemia em várias frentes e, ao mesmo tempo, nos adequando para que o trabalho acadêmico e científico continuasse avançando. Os resultados colhidos em 2021 são novamente expressivos e reconhecem a nossa dedicação. Realizamos a campanha UFPA contra a fome, e com ela distribuímos mais de 40 toneladas de alimentos a pessoas em extrema vulnerabilidade socioeconômica", acrescenta.

Emmanuel Tourinho também aponta os cortes orçamentários que afetaram a instituição. "[...] foi preciso também lidar com novos cortes orçamentários e com a falta de financiamento para pesquisa. Mas fomos capazes de fazer a nossa parte, com educação, com ciência e com solidariedade", pontua o gestor.

Por fim, o reitor ressalta a retomada das atividades presenciais na UFPA e acrescenta os objetivos para 2022.

"A partir de outubro, retomamos mais intensamente as atividades presenciais e, agora, estamos em um momento de consolidação desse retorno. [...] Desejo a toda a comunidade da Universidade Federal do Pará no ano de 2022 com muita saúde e com a renovação da confiança na nossa capacidade de construir uma sociedade justa e solidária. Que consigamos mobilizar toda a nossa energia para reafirmar a nossa vocação para democracia, para defesa da vida, para o avanço da cidadania do país", finaliza.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)