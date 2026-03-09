Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Região Metropolitana de Belém vai ganhar cinco novas estações de tratamento de água

As unidades devem ampliar a produção e melhorar a qualidade da água distribuída para mais de 160 mil moradores em 20 bairros de Belém, Ananindeua e Marituba.

A primeira estação de tratamento de água será construída em Marituba e atenderá cerca de 14 mil moradores em seis bairros (Agência Pará)

O Governo do Pará anunciou a construção de cinco novas Estações de Tratamento de Água (ETAs) na Região Metropolitana de Belém. As unidades devem ampliar a produção e melhorar a qualidade da água distribuída para mais de 160 mil moradores em 20 bairros de Belém, Ananindeua e Marituba.

As obras somam investimento de R$ 13,5 milhões e serão executadas pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por meio do Projeto de Desenvolvimento do Saneamento do Pará (Prodesan). A ordem de serviço para o início da construção foi assinada nesta segunda-feira (9).

As novas estruturas utilizarão sistema pré-fabricado e modular, tecnologia que reduz o tempo de implantação das estações. Segundo a companhia, esse modelo pode diminuir em até 70% o prazo entre a montagem e o início da operação.

A primeira estação será construída em Marituba e deverá atender cerca de 14 mil moradores em seis bairros do município. Em Ananindeua, a unidade prevista vai beneficiar aproximadamente 55 mil pessoas nos bairros Aurá, Maguari, Heliolândia, Centro e Geraldo Palmeira.

Já em Belém, estão previstas três novas estações de tratamento de água: duas nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, além de uma no bairro Tenoné. Juntas, as estruturas devem ampliar o abastecimento para mais de 90 mil moradores dessas áreas.

Moradores das regiões que devem receber as obras esperam melhorias no fornecimento e na qualidade da água. Em áreas como o Aurá, em Ananindeua, comunidades relatam dificuldades de acesso ao abastecimento regular e dependem, em muitos casos, de poços particulares.

A previsão é que as novas estações sejam concluídas ainda este ano e passem a reforçar o sistema de abastecimento na Região Metropolitana.

Pará
