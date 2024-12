Reestruturação de Ciretrans garante melhor atendimento do Detran no interior do Estado

Modernizar e ampliar o atendimento nos municípios é uma das prioridades do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). De janeiro a dezembro, o governo do Estado entregou mais cinco Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) nos municípios de Conceição do Araguaia, Parauapebas, Altamira, Itupiranga e Marabá, nas regiões sul, sudeste e oeste do Pará.

Nos últimos três anos, o Detran já reestruturou 20 Ciretrans, a fim de proporcionar mais qualidade nos serviços disponíveis aos usuários, relacionados à habilitação e ao licenciamento de veículos. Espaços ampliados, mais áreas de vistoria de veículos, novos equipamentos de informática, mobiliário moderno e confortável, ambientes climatizados, paisagismo, segurança logística, vagas no estacionamento para pessoas com deficiência (PcDs), banheiros adaptados, espaço kids e muitas outras melhorias se destacam nas novas Ciretrans.

Em Conceição do Araguaia, a Ciretran foi revitalizada pela segunda vez na atual gestão estadual. Em Itupiranga, o prédio não recebia investimentos há mais de 20 anos. Já em Parauapebas, a Ciretran não só foi reestruturada, como recebeu equipamento para se tornar polo de impressão de CNH para usuários do sudeste paraense. “Nós vemos que há um investimento tanto na questão para o servidor, quanto para os municípios. Ficou um ambiente amplo, muito organizado. As pessoas se sentem acolhidas”, diz a assistente de trânsito da Ciretran, Bianca Nascimento.

Ampliação

Em Marabá, além dos espaços modernos, a área de vistoria foi ampliada para aumentar a capacidade de atendimento, aliando conforto e agilidade nos serviços prestados à população. No município, a Ciretran é uma das mais importantes do Estado em volume de atendimento, com capacidade para oferecer por mês, em média, 1.800 processos de habilitação e 2.100 de veículos.

Na Região de Integração Xingu, a revitalização da Ciretran de Altamira, uma das maiores do Estado, proporciona a cada mês atendimento de qualidade para cerca de 6 mil usuários.

As novas Ciretrans entregues em 2024 aperfeiçoaram o atendimento em mais de 40 municípios. “Não se trata apenas de melhorar a estrutura física dessas Ciretrans, mas também modernizar e humanizar o atendimento por parte do servidor, que se sente mais valorizado no seu ambiente de trabalho, e incentivado a prestar o melhor serviço aos usuários, que contam com um ambiente aconchegante e receptivo na solução dos serviços que eles buscam. Esse é o objetivo da nossa gestão”, garante a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.