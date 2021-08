Rafael Agra, o ‘Dr. Hollywood da Amazônia’, é preso suspeito de fugir com o filho de quatro anos

Na tarde desta sexta-feira (20), a polícia prendeu o cirurgião estético parauapebense Rafael Agra, conhecido como o “Dr. Hollywood da Amazônia”, suspeito de desaparecer com o filho de quatro anos, em Goiânia. O doutor teria sumido do município paraense com a criança sem o conhecimento da ex-mulher e detentora da guarda legal da criança, Marian Lima. As informações são do portal Correio Carajás.

Segundo as investigações, o menino teria sido visto pela última vez no dia 12 de agosto. Desde então, estavam sendo realizadas buscas pelo paradeiro da criança nos arredores do sudeste paraense.

Entenda o caso

Há cerca de dois meses, Agra e Marian decidiram por fim no casamento de cinco anos. O médico teria entrando na justiça para requerer a guarda do filho, porém, o pedido foi negado pelo juízo, que concedeu a guarda legal inteiramente à mãe.

Ainda no mesmo dia da decisão da justiça, ao invés de devolver a criança para a progenitora, o profissional da saúde teria levado o menino para um local desconhecido, não fornecendo nenhuma informação sobre o paradeiro de ambos.

Médico nega ter sumido com a criança

Nos últimos dias, Rafael Agra utilizou as redes sociais para desmentir o desaparecimento do filho e afirmou que estão sendo espalhadas notícias falsas. “Ele reitera que na data que saiu a decisão judicial em relação ao domicílio de seu filho, ele e a criança estavam viajando e, por isso, não foi notificado da data especificada judicialmente”, escreveu, em um trecho da legenda.

Por sim, ele declarou que está cumprindo quarentena com a criança, após ter sido diagnosticado com Covid-19.