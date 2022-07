Rádio Liberal realiza blitz de verão na praia do Atalaia

O Grupo Liberal, por meio da Rádio Liberal FM, realizou, neste sábado (9), a distribuição de sacolas biodegradáveis para despejo de resíduos sólidos na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Estado. A campanha visa conscientizar os banhistas a não jogarem rejeitos na praia, que recebeu grande movimentação no segundo fim de semana de julho.

A distribuição se concentrou na rampa de acesso a praia do Atalaia, em Salinas (Márcio Nagano / O Liberal)

Algumas jovens com boné e camiseta da rádio fizeram a distribuição das sacolas para os visitantes do litoral paraense. "Estamos distribuindo a sacola biodegradavel para o pessoal não jogar lixo no praia, deixar no carro. E a galera está curtindo muito, abrem o vidro do carro pra pegar e isso é muito importante", afirma Edmilson Mota, coordenador da Rádio Liberal FM.

A ação, que contou com o apoio dos frequentadores do local e dos ouvintes da rádio, é realizada no âmbito da programação “Blitz Verão”, da rádio 97,5, em parceria com a Equatorial.

"Estamos em mais uma edição, mais uma verão, e é sempre uma alegria estarmos aqui, ainda mais nessa retomada após dois anos por conta da pandemia, e acima de tudo levar para as pessoas alegria, diversão e também dicas do verão", pontua Vanessa Araújo, locutora da Rádio Liberal FM.