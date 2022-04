Quer tirar a meia passagem estudantil intermunicipal? Prazo segue até 31 de maio

O prazo para o cadastramento da meia passagem estudantil intermunicipal (Interpass) foi estendido até o próximo dia 31 de maio, não havendo necessidade de apresentar declaração da instituição de ensino. O benefício é concedido aos usuários que precisam se deslocar da cidade onde moram para estudar em outro município dentro do território paraense.

Os estudantes matriculados nas instituições de ensino de Belém, Ananindeua e Marituba podem realizar o cadastro no escritório da Comissão Gestora Tripartite da Meia Passagem Intermunicipal (Cogmep), localizado no 1º andar do Terminal Rodoviário de Belém. A Cogmep orienta aos alunos do interior do Estado que entreguem a documentação para realizar o cadastro junto às instituições de ensino, que serão as responsáveis por encaminhar para a Comissão.

“Além do cadastro para a emissão da meia passagem estudantil no transporte intermunicipal, também estão sendo convocadas para o cadastramento, até o dia 5 de maio, as instituições de ensino para que os alunos matriculados sejam atendidos com o benefício” esclarece Moises Pinheiro, representante da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) na Cogmep.

Veja qual a documentação necessária

A Cogmep esclarece aos estudantes com carteirinhas vencidas em março de 2022 que o benefício foi prorrogado até o dia 31 de maio, não havendo necessidade de apresentar declaração da instituição. Já para os alunos com carteiras vencidas em outubro de 2021, será necessária a apresentação de declaração de vínculo com a instituição de ensino para fazer jus ao benefício. Aos estudantes que pretendem solicitar a 1ª via da meia passagem estudantil, é necessário preencher o requerimento Interpass, disponível no site da Arcon.

Para adquirir o Interpass, o estudante da rede pública de ensino deve entrar em contato com a Cogmep, ou com sua instituição de ensino, apresentando os seguintes documentos:

- duas fotos 3x4

- declaração ou atestado de matrícula

- original e cópia do comprovante de residência atualizado (contas de água, energia ou telefone)

- carteira de identidade (RG)

- Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Aos universitários da rede privada de ensino é necessária a apresentação do comprovante de renda (própria ou do responsável, de até dois salários mínimos), declaração de que o aluno se encontra regulamente matriculado, cópias da identidade, CPF, contracheque, extrato bancário (caso o recebimento do salário seja em conta), recibo de entrega da declaração de imposto de renda (IRPF) do aluno, ou de seu responsável financeiro.

O requerimento para o aluno solicitar o cadastramento para o Interpass está disponível no site da Arcon. O aluno deve imprimir o requerimento e, após preencher os dados, levar na sua instituição de ensino para que seja carimbado e assinado, e em seguida apresentar à Cogmep para dar início ao processo do cadastramento. Após o prazo final, 31 de maio, não será possível dar entrada na solicitação do benefício para a vigência de 2022/23.

Serviço:

O cadastro de novos alunos pode ser feito no escritório da Cogmep (1º andar do Terminal Rodoviário de São Brás - sala 115), no horário das 9h às 15h. Informações pelo telefone: (91) 82631768, ou pelo e-mail: arconcogmep@arcon.pa.gov.br.