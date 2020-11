Quatro mil família de Paragominas serão beneficiadas com tarifa social

Cerca de 4 mil famílias moradoras do município de Paragominas, no sudeste do Pará, poderão realizar o cadastro da tarifa social de energia elétrica durante uma ação da Equatorial Pará, que será realizada nos dias 24 e 27 de novembro. A ação faz parte do projeto E + Comunidade e atenderá a população no CRAS Camboatã, localizado na rua Inconfidência, bairro Camboatã II, no horário de 9h às 12h e 14h às 17h.

De acordo com o último levantamento feito pela distribuidora junto a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, esse é o número de famílias que estão aptas a receber o benefício de descontos na conta de luz, mas ainda não têm o cadastro junto a empresa. Os moradores devem levar o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado junto dos documentos oficiais para fazer a inscrição no programa.

Durante os dias em que o projeto estará na cidade também será possível realizar a troca de lâmpadas antigas por modelos de LED, consideradas mais econômicas pelos especialistas. Para a realizar a troca, os clientes devem levar até cinco unidades de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. É necessário levar também RG e CPF do titular da conta e apresentar a última fatura de energia paga.

Outro serviço disponibilizado será a negociação de débitos para clientes residenciais. O critério para negociar as dívidas com a empresa é possuir a partir de três faturas em atraso e ser realizado pelo próprio titular da conta.