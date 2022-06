Quatro cursos da Ufopa alcançam conceito 4 na avaliação do MEC

Os cursos de Engenharia de Minas (Juruti), Administração (Alenquer), Engenharia de Aquicultura (Monte Alegre) e Licenciatura em Química (Santarém )da Universidade Federal do Oeste do Pará, obtiveram conceito 4, na escala de 1 a 5, na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para reconhecimento dos cursos de graduação.

A nota foi dada após visitas in loco/virtuais realizadas no final do mês de maio aos campis. Os avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisaram os itens de organização didático-pedagógica dos cursos (1ª dimensão); o corpo docente e tutorial (2ª dimensão); e a infraestrutura (3ª dimensão).

Juruti

Em Juruti o curso escolhido no processo de reconhecimento foi o de Bacharelado em Engenharia de Minas ofertado no Campus, a Comissão Avaliadora do INEP/MEC atribuiu os seguintes conceitos por dimensão: Organização didático-pedagógica – conceito 4,71; Dimensão 2: Corpo docente e tutorial – conceito 4,11 e Dimensão 3: Infraestrutura – conceito 4,56.

Alenquer

No município de Alenquer o curso de Bacharelado em Administração do Campus Alenquer conseguiu o reconhecimento com as seguintes notas: Organização didático-pedagógica – conceito 4,29; Dimensão 2: Corpo docente e tutorial – conceito 3,11; Dimensão 3: Infraestrutura – conceito 4,75

Monte Alegre

Já no município de Monte Alegre curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura obteve as seguintes notas dos avaliadores no seu processo de reconhecimento junto ao MEC: 1: Organização didático-pedagógica – conceito 4,07; Dimensão 2: Corpo docente e tutorial – conceito 4,67 e Dimensão 3: Infraestrutura – conceito 4,00

Santarém

Com relação ao processo de reconhecimento do curso de Licenciatura em Química do Instituto de Ciências da Educação (Iced) ofertado no Campus Santarém, a Comissão Avaliadora do INEP/MEC atribuiu os seguintes conceitos por dimensão:Dimensão 1: Organização didático-pedagógica – conceito 4; Dimensão 2: Corpo docente e tutorial – conceito 4 e Dimensão 3: Infraestrutura – conceito 5.