Quatro bebês são diagnosticados com covid-19 no Pará

Em boletim expedido no final da tarde desta quinta-feira (3), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou "mais 117 novos casos e 2 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 510 casos e 04 óbitos ocorridos em dias anteriores."

Assim, o Pará registra 273.753 casos e 6.939 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

São 255.490 pacientes recuperados da enfermidade. O Estado apresenta 506 casos em análise e 38.295 descartados. A taxa de letalidade do Pará é de 2.53%.

A disponibilidade de leitos até as 18 horas de hoje (3) foi de 257 leitos de um total de 431 do tipo clínico (ocupação de 40,37%); 5 leitos de um total de 17 do tipo clínico pediátrico (ocupação de 70,59%); 98 leitos de um total de 222 do tipo UTI Adulto (ocupação de 55,86%); 19 leitos de um total de 30 do tipo UTI Pediátrica (ocupação de 36,67%) e 2 leitos de um total de 3 do tipo UTI Neonatal (ocupação de 33,33%).