Quando sai o listão da UFPA? Universidade divulga preparativos; confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou, nesta terça-feira (20), que o resultado do Processo Seletivo 2026 (PS 2026) ainda não tem data definida. Contudo, os preparativos para a cobertura jornalística já estão em andamento pela instituição.

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção de leitura presencial do listão pelas emissoras de rádio interessadas. O evento ocorre diretamente do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no campus Guamá, em Belém.

A UFPA reiterou que trabalha no processamento de dados para a liberação do listão, obedecendo a etapas e prazos estipulados no edital do PS 2026. A data oficial de publicação será amplamente divulgada somente após a conclusão de todas essas etapas.

Expectativa para o resultado do PS 2026

No ano passado, a divulgação ocorreu em 27 de janeiro, 11 dias após o resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a liberação dos aprovados aconteça até o final deste mês.

A UFPA utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como base para a seleção. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os resultados do Enem 2025 aos candidatos na última sexta-feira (16).

É importante destacar que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior. Somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Etapas do Processo Seletivo

O trabalho envolve uma série de etapas previstas em edital para o PS 2026, entre elas:

Divulgação preliminar das inscrições homologadas;

Período para recursos;

Análise e resultado dos recursos;

Homologação definitiva das inscrições;

Processamento dos dados para a geração do Listão de Aprovados.

Para esta edição do Processo Seletivo, a UFPA oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência.

Orientações para candidatos

Enquanto aguardam a divulgação do resultado, os candidatos são orientados a organizar, previamente, a documentação exigida para a etapa de habilitação. Esta etapa ocorre logo após a publicação do listão. A relação completa de documentos está disponível no Edital do Processo Seletivo.

A Universidade reforça que todas as informações oficiais serão divulgadas por seus canais institucionais. Recomenda-se que os candidatos acompanhem esses meios para obter dados seguros e atualizados sobre o andamento do processo.