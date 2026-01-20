Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Quando sai o listão da UFPA? Universidade divulga preparativos; confira

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção da leitura presencial do listão pelas emissoras de rádios interessadas

O Liberal
fonte

A UFPA reitera que ainda trabalha no processamento de dados para a liberação do listão. (Thiago Gomes/ O Liberal)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou, nesta terça-feira (20), que o resultado do Processo Seletivo 2026 (PS 2026) ainda não tem data definida. Contudo, os preparativos para a cobertura jornalística já estão em andamento pela instituição.

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção de leitura presencial do listão pelas emissoras de rádio interessadas. O evento ocorre diretamente do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no campus Guamá, em Belém.

A UFPA reiterou que trabalha no processamento de dados para a liberação do listão, obedecendo a etapas e prazos estipulados no edital do PS 2026. A data oficial de publicação será amplamente divulgada somente após a conclusão de todas essas etapas.

Expectativa para o resultado do PS 2026

No ano passado, a divulgação ocorreu em 27 de janeiro, 11 dias após o resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a liberação dos aprovados aconteça até o final deste mês.

A UFPA utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como base para a seleção. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os resultados do Enem 2025 aos candidatos na última sexta-feira (16).

É importante destacar que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior. Somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Etapas do Processo Seletivo

O trabalho envolve uma série de etapas previstas em edital para o PS 2026, entre elas:

  • Divulgação preliminar das inscrições homologadas;
  • Período para recursos;
  • Análise e resultado dos recursos;
  • Homologação definitiva das inscrições;
  • Processamento dos dados para a geração do Listão de Aprovados.

Para esta edição do Processo Seletivo, a UFPA oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência.

Orientações para candidatos

Enquanto aguardam a divulgação do resultado, os candidatos são orientados a organizar, previamente, a documentação exigida para a etapa de habilitação. Esta etapa ocorre logo após a publicação do listão. A relação completa de documentos está disponível no Edital do Processo Seletivo.

A Universidade reforça que todas as informações oficiais serão divulgadas por seus canais institucionais. Recomenda-se que os candidatos acompanhem esses meios para obter dados seguros e atualizados sobre o andamento do processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ 

MPPA pede interdição do aterro sanitário de Parauapebas por irregularidades

De acordo com a apuração preliminar do Ministério Público, foram identificados fortes indícios de execução de serviços sem cobertura contratual

20.01.26 19h02

COMÉRCIO EXTERIOR

Indústria e agro do Pará veem oportunidades com acordo Mercosul–UE

Tratado amplia acesso ao mercado europeu e traz desafios à produção local

19.01.26 19h54

SAÚDE

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas; saiba o motivo

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

19.01.26 18h30

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda