Protesto de caminhoneiros segue na BR-316 e dificulta trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, no início da manhã desta quinta-feira (9), duas rodovias federais do Pará apresentam mobilizações de caminhoneiros: BR-316 (Benevides, na Grande Belém) e BR-010 (Paragominas e Santa Maria do Pará). Nos três pontos, o bloqueio de caminhoneiros é parcial, com a liberação da passagem de alguns veículos.

Em Benevides, na BR-316, a mobilização ocorre no km 24, perto do posto Marajó. "Caminhões à direita, faixa da esquerda livre para veículos pequenos, cargas perecíveis, ambulância, medicamentos, etc. Engarrafamento de caminhões está em aproximadamente 2 km. A partir das 6h haverá bloqueio total, com liberação do fluxo a cada 30 minutos, exceto ambulância que permanecerá com trânsito livre", informou a PRF.

No km 165 da BR-010, em Paragominas, o bloqueio ocorre em dois sentidos da via. "A partir das 6h haverá bloqueio para todos os veículos de carga, exceto carga viva. Demais tipos de veículo com fluxo liberado", comunicou a PRF.

Por fim, a PRF informou que em Santa Maria do Pará, no km 353, o ato dos caminhoneiros tem um bloqueio que "...ocorre em ambos os sentidos, parcial. Trânsito liberado apenas para carros de pequeno porte, coletivos, carga viva, perecível, medicamentos e veículos de emergência, segundo os manifestantes".

Nas redes sociais, os relatos variam entre trânsito lento ou fluente em determinados trechos. Por enquanto, não há informações de bloqueio total.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar, que comanda o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), para saber como estão os pontos de protestos nas rodovias estaduais e aguarda uma posição.

Até então, os pontos seriam na PA-483, próximo à PA-481, no Trevo do Peteca, em Vila do Conde, Barcarena; e próximo ao Posto Mirian, no trevo da Alça Viária com a PA-151, também em Barcarena.

A manifestação dos caminhoneiros ocorre em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pautas defendidas por ele, como o voto impresso auditável; e um rearranjo completo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).