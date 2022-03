Prosel 2022: primeira chamada subsequente será divulgada nesta terça (29)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) informou, via redes sociais, que o resultado da primeira chamada subsequente do Processo Seletivo (Prosel) 2022 será divulgado nesta terça-feira (29). Estudantes aprovados deverão realizar a matrícula entre os dias 30 de março e 1º de abril. A entrega da documentação será presencial.