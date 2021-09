Propriedade rural em Anapu registra ataque de morcegos-vampiros

Morcegos-vampiros estão deixando os moradores de uma área rural no município de Anapu em estado de alerta. O registro foi feito em uma fazenda que fica no travessão do Surubim, onde alguns animais de criação foram vítimas de ataque. Uma equipe de fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) já está na região, onde a presença de especies hematófagas vem sendo registrada há 17 anos.

O alvo dos ataques foram algumas cabeças de gado, mas nenhuma morte foi registrada entre os animais. Para descartar casos de raiva ou outras zoonoses, sete morcegos foram capturados e enviados para análise pelo laboratório da Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

De acordo com a Vigilância Sanitária em Anapu, os morcegos capturados na região são da espécie Desmodus Rotundus, popularmente conhecidos como morcegos-vampiros, por se alimentarem basicamente de sangue.

A propriedade está sob monitoramento da Vigilância Sanitária, que não recebeu nenhum registro de ataque a seres humanos, seja na cidade ou na área rural do município. O resutado do material coletado na fazenda e dos exames realizados com os animais devem sair em 30 dias, quando será possível saber se o rebanho está em perigo.