Promotorias lançam campanha para arrecadação de cadeira de rodas em Santarém, no oeste do Pará

Parceria firmada entre Promotorias de Justiça e a Associação de Deficientes Físicos (Adefis) do município de Santarém, no Oeste do Pará promovem até dezembro de 2022, uma campanha para arrecadação de cadeira de rodas, que serão destinadas às pessoas com deficiência.

Empresários, comerciantes e qualquer pessoa interessada em fazer a doação pode participar. O lançamento oficial da campanha está marcado para o dia 21 de junho.

A iniciativa surgiu a partir de acompanhamento junto à Adefis, que tem cerca de 1000 associados em Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e outros municípios da região. São pessoas com deficiência, e muitos utilizam cadeiras de rodas inadequadas ou improvisadas.

Segundo o MPPA, uma cadeira de rodas que se enquadre nas condições de acessibilidade tem custo inacessível para grande parte dos associados acompanhados pela Adefis. São sugeridas doações de modelos para uso permanente, em alumínio, com rodas que possam ser removidas, e pneus de câmara, detalhes que fazem a diferença na vida de quem utiliza a cadeira, dando melhor conforto e segurança.

A doação e a destinação será acompanhada pelas Promotorias de Justiça que tem entre suas atribuições fiscalizar o funcionamento de associações e entidades da sociedade civil.

Serviço

Os interessados em participar devem entrar em contato com a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Santarém, por meio do telefone (93) 3512-0474, ou e-mail: fundacoesstm@mppa.mp.br.