Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Projetos escolares viram renda no Pará: alunos criam perfumes e sabonetes com insumos amazônicos

Iniciativas desenvolvidas por professores da rede pública de Ananindeua e Marabá unem ciência, arte e sustentabilidade para transformar o ensino e movimentar a economia local

Hannah Franco
fonte

Alunas exibem perfumes feitos com insumos amazónicos no projeto Essência dos Mitos. (Reprodução/YouTube)

Estudantes da rede pública de Ananindeua e Marabá, no Pará, estão transformando o aprendizado em realidade. Em vez de apenas absorver teoria, eles criam produtos como perfumes, sabão sustentável e hortas, gerando renda e incentivando práticas de preservação ambiental.

As iniciativas integram o mapeamento nacional realizado pelo Itaú Social, em parceria com o Instituto Catalisador, que identifica boas práticas com base na metodologia STEAM — união entre Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

VEJA MAIS

image Colégio La Salle realiza Mostra Steam 2024 com tema Inovação e Sustentabilidade
A Mostra Steam 2024 tem como tema principal as questões ambientais e climáticas, trazendo uma reflexão sobre temas urgentes para os alunos dentro da sala de aula

image Insumos da Amazônia viram alta perfumaria nas criações de Verônica Kato
Natura lançou este mês, três novos perfumes da linha Ekos inspiradas na biodiversidade amazônica e na magia e energia de Belém do Pará

Perfumes criados em escolas de Ananindeua

No município de Ananindeua, alunos do Ensino Médio participam do projeto “Essência dos Mitos”, criado pelo professor de Geografia José Ribamar Braun Viana dos Santos. A proposta alia pesquisa científica, educação ambiental e cultura amazônica, incentivando os estudantes a desenvolverem perfumes, sabonetes e aromatizadores com insumos da floresta.

A produção é realizada em um laboratório voltado à biodiversidade e cultura amazônica, com foco em elementos simbólicos como amor, prosperidade e beleza, presentes nas tradições e mitos da região.

image Estudantes apresentam fragrâncias criadas a partir da biodiversidade amazônica. (Reprodução/YouTube)

Além de despertar o interesse pela ciência e empreendedorismo, o projeto promove a comercialização dos produtos, contribuindo para a autonomia financeira de comunidades extrativistas.

“O Essência dos Mitos conecta o aprendizado dos alunos à preservação da Amazônia e ao fortalecimento das comunidades locais, criando um ciclo de benefícios mútuos”, explica o professor.

Alunos de Marabá criam sabão sustentável e horta escolar

Já em Marabá, cerca de 100 alunos participam do projeto “ConsCIÊNCIA”, liderado pelo professor Daniel Oliveira da Silva, voltado à educação ambiental e sustentabilidade. O foco principal é ensinar como práticas simples podem gerar impacto direto na comunidade.

Entre as ações desenvolvidas estão:

  • Fabricação de sabão ecológico a partir de óleo de cozinha usado;
  • Criação de uma horta escolar;
  • Produção de composto orgânico com resíduos alimentares;
  • Organização de mutirões de limpeza no entorno da escola.

A iniciativa também engajou a comunidade local. Muitos moradores passaram a trocar óleo usado por sabão produzido na escola, ampliando o alcance do projeto.

"Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes, que entendam seu papel na preservação do meio ambiente e levem esses aprendizados para suas comunidades", destaca Daniel.

Sobre a abordagem STEAM

Tanto o projeto de Marabá quanto o de Ananindeua seguem os princípios da abordagem STEAM, que busca integrar Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática no currículo escolar, de forma prática e contextualizada.

O mapeamento nacional reuniu 240 experiências de todo o Brasil, sendo 121 voltadas para os anos finais do Ensino Fundamental. O objetivo é mostrar como a escola pode ser um espaço de inovação, inclusão e transformação social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marabá

ananindeua

sustentabilidade

steam
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

TJPA ordena troca de geladeiras por câmaras refrigeradas em unidades de saúde de Ananindeua

A medida reformou o entendimento anterior da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência feito em Ação Civil Pública

26.08.25 12h18

ALERTA

No Pará, mais de 600 mil motoristas estão com a CNH vencida; saiba como renovar o documento

A irregularidade aumenta o risco de acidentes e expõe os condutores a multas, retenção do veículo e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileir

25.08.25 10h57

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

OBRAS

Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres

22.08.25 18h58

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

LUTO

Manuel Ayres, médico e professor emérito da UFPA, morre aos 100 anos

Manuel Ayres morreu em Belém, deixando um legado que atravessa gerações na ciência, na saúde e no serviço público

24.08.25 13h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda