Projetos Caminhos capacitará familiares de policiais no Pará

A capacitação de familiares de policiais militares, por meio de cursos profissionalizantes em municípios do Estado, é o foco de um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). A aprovação do acordo entre os órgãos foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (22), prevendo a execução do Projeto Caminhos.

A partir de agora, a expectativa é que as entidades se encontrem até a próxima semana para definirem os cursos a serem disponibilizados ao público. O treinamento será ofertado por entidades dos setores público e privado em municípios da Região Metropolitana de Belém e interior do Estado.

Valorização

Para o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, o "Caminhos" é um avanço na valorização do policial e familiares, e os cursos oferecidos serão um instrumento de aproximação entre a Polícia e a comunidade à medida que vai trazer novas oportunidades.

Idealizado há um ano, o Projeto Caminhos avançou para a concretização, graças ao trabalho integrado de oficiais do Gabinete do Comando-Geral, Escritório de Projetos e Consultoria Jurídica da PM (Conjur), em parceria com os gestores da Sectet.

De acordo com o assistente do comandante-geral, tenente-coronel Mauro Martins, centenas de familiares de policiais já se inscreveram para participar dos cursos. O oficial destaca que a parceria com a Sectet representará importantes conquistas. "Além dos cursos de formação inicial e continuada de curta e média duração e dos cursos técnicos já previstos no ano passado, o Programa Caminhos vai ofertar turmas para os cursos tecnológicos e de pós-graduação e outras para cursos de graduação e pós-graduação, que ainda serão definidos", ressalta.

Para Sue Anne, esposa do comandante-geral e uma das principais incentivadoras do projeto, "um dos maiores objetivos é garantir a oportunidade para que os familiares, dependentes dos policiais e comunidade em geral possam acreditar que podem gerar renda, tornarem-se microempreendedores dentro da própria residência”.

O comandante-geral da PM destaca que, apesar dos cursos serem oferecidos, preferencialmente, para os familiares dos militares, também serão disponibilizadas vagas para a população civil. “A Polícia Militar exerce, hoje, um protagonismo social muito forte, é referência na área da Segurança e no aspecto social, auxiliando constantemente a população nas comunidades. Isso é algo que já fazemos naturalmente e agora vamos institucionalizar essas ações, por meio da disponibilização de cursos que, com certeza, irão mudar a vida de muitas pessoas. Nossa intenção é alcançar os 144 municípios com a ajuda da estrutura dos órgãos parceiros” acrescenta.

Inscrições

Os familiares dos policiais interessados em participar dos cursos devem procurar o batalhão mais próximo para realizar sua inscrição no Projeto Caminhos. Os batalhões serão encarregados de organizar, inscrever e encaminhar as demandas para o gabinete do Comando-Geral. O início dos cursos deve ocorrer ainda no primeiro bimestre deste ano.