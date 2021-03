Projeto quer construir 100 creches no Pará

No Dia Internacional da Mulher, ocorrido na última quarta-feira (8), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou o projeto “Creches Por Todo O Pará”.

O programa de creche-escola funcionará em regime de colaboração entre o Estado e os municípios e, neste primeiro momento, cerca de 100 creches serão disponibilizadas, cada uma com capacidade de atender 200 crianças.

O Governo do Estado vai construir e equipar os espaços, que serão entregues para a gestão municipal. Segundo Helder Barbalho, a expectativa é que haja um investimento de R$ 400 milhões reais no projeto.

A iniciativa visa garantir vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade e possibilitar que as mães deixem os filhos em segurança para que ocupem espaços no mercado de trabalho.

O governador do Pará, Helder Barbalho, acredita que a importância da iniciativa é assegurar que o Estado possa recuperar o passivo histórico no setor educacional na fase inicial das nossas crianças.

"A ausência de políticas públicas efetivas em âmbitos federal, estadual e as dificuldades dos municípios, contribuíram para este grande acumulado de defasagem nesta fase de aprendizagem”, avaliou.

Todos os espaços contarão com 10 salas de aulas, berçário, lactário, além de área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

O Conselho Estadual de Educação do Pará estima que 20 mil crianças no Pará serão atendidas pelo projeto, portanto, dois terços do déficit estimado pelo Ministério da Educação, de 30 mil vagas.

O projeto “Creches Por Todo o Pará” foi encaminhado para apreciação dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Entre 10 a 15 dias após a aprovação, a Seduc vai orientar e instruir os municípios sobre como a iniciativa funcionará. Cada cidade que participar do projeto deverá assinar um termo de adesão, disponibilizando um terreno para que a creche seja construída.

O evento do lançamento no dia 8 foi transmitido virtualmente para prefeitos e secretários municipais de educação dos 144 municípios paraenses.