Projeto para ampliar ações de conservação na Amazônia é realizado na região de Carajás

Vários movimentos para a proteção da floresta Amazônica estão sendo realizados no Pará. Na região sudeste, o ‘Projeto Horizontes’ ampliou as ações de conservação em extensa área que abriga parte da mata e a diversidade de espécies de fauna e flora e a mina de Carajás. Os avanços fazem parte de uma parceria realizada entre o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade de Carajás (ICMBio) e a Vale.

A iniciativa, que ainda conta com a Fundação de Tecnologia Florestal (Funtec-DF), faz parte do acordo de cooperação entre o órgão ambiental e a empresa. O foco são estudos voltados para a conservação de longo prazo. Até o momento, foram obtidos avanços em várias frentes como gestão ambiental, monitoramento da biodiversidade, desenvolvimento territorial, aumento da produção de conhecimento científico e ações de educação ambiental.

O presidente substituto do ICMBio, Marcelo Marcelino de Oliveira, destacou que parcerias com a iniciativa privada, como a do Projeto Horizontes, favorecem a conservação. “Essa parceria que nós temos com a Vale, já de bastante tempo, eu entendo como modelo ideal para se buscar sempre compatibilizar empreendimentos, aqui no caso minerário, e a conservação da biodiversidade. É um desafio super interessante, instigante, que mostra vários caminhos para que você possa conseguir compatibilizar essa harmonização entre o desenvolvimento e a conservação”, destacou Marcelino.

Horizontes

Com o projeto Horizontes, hoje são mais de 50 projetos desenvolvidos paralelamente pelo ICMBio. As linhas de pesquisa se ampliaram de quatro em 2021 para 43 em 2024. Foi implantado o sistema de gestão de dados de biodiversidade do Programa Nacional de Monitoramento (SisMonitora), que permite automatizar todo o processo de coleta de dados voltados à análise e apresentação de resultados para a tomada de decisão.

Entre outros avanços, houve aumento da área produtiva com modelo agroecológico em propriedades em comunidades da região de Carajás. Já são 30 famílias beneficiadas com o projeto agricultura de conservação com 44 hectares de sistemas agroflorestais implantados. Também ações para o desenvolvimento de cadeia produtiva da sociobiodiversidade como do açaí. Outro resultado em andamento é a implantação de Corredor Ecológico, unindo fragmentos florestais, para além, das unidades de conservação já protegidas, que hoje totalizam mais de 800 mil hectares de floresta amazônica.

O Projeto Horizontes tem um papel de consolidar uma tradição de Carajás: a busca por inovações socioambientais para conciliar a agenda mineração e a agenda da conservação. O Horizontes tem a característica de buscar soluções locais para Carajás que, uma vez constituídas, impactam nacionalmente como referência para outros biomas.

Lauro Amorim, diretor de Licenciamento da Vale, reafirmou o compromisso da empresa com uma atuação voltada para a coexistência entre mineração e conservação, reiterando também o compromisso com o combate à pobreza, a descarbonização e a proteção e recuperação de mais 500 mil hectares de floresta no Brasil. “Reforçarmos nosso compromisso de pensar no futuro, com uma parceria frutífera como essa com o ICMBio que atua pautada nessa coexistência e na longevidade, mostrando que é possível ter uma atividade mineral com altíssima tecnologia, conservação, preservação ambiental e desenvolvimento”, afirma. A parceria entre a Vale e o ICMBIO é fundamental diante das mudanças climáticas.