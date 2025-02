Projeto no Pará solta 6,5 milhões de filhotes de quelônios

Nos últimos 13 anos, 6,5 milhões de filhotes de tartarugas-da-Amazônia, tracajás e pitiús foram soltos no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, no Pará, importante reduto da biodiversidade e o maior local de desova de quelônios da América do Sul.

Toda a atividade, desde o monitoramento dos ninhos até a soltura dos animais, é desenvolvida pelo Programa de Conservação e Manejo de Quelônios da Usina Hidrelétrica Belo Monte, realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), responsável pelo Revis e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pela fiscalização.

Entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, foram soltos 308.567 filhotes das três espécies no rio Xingu e o monitoramento identificou 1.692 ninhos. Apesar das mudanças climáticas e da estiagem severa que atingiu o Norte do país em 2024, incluindo o Xingu, o nascimento de filhotes foi maior que o registrado em 2023. No ciclo reprodutivo daquele ano foram soltos 217.437 filhotes, informou a assessoria.

As ações de preservação dos quelônios são de suma importância, principalmente no que diz respeito à região amazônica, pois as tartarugas têm um simbolismo cultural.As ações de preservação dos quelônios são de suma importância, principalmente no que diz respeito à região amazônica, pois as tartarugas têm um simbolismo cultural. O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destacou que a soltura de mais de 6,5 milhões de filhotes de quelônios ao longo dos últimos 13 anos no Tabuleiro do Embaubal demonstra o compromisso contínuo do Instituto e de seus parceiros com a conservação da biodiversidade amazônica.

“Este é um dos maiores berçários naturais de quelônios da América do Sul, e a manutenção desse ecossistema é fundamental para a preservação das espécies e para o equilíbrio ambiental. Além da importância ecológica, essa iniciativa reforça a conscientização da população local sobre a necessidade de proteger nossa fauna. Seguiremos trabalhando para garantir que essas espécies tão simbólicas para a Amazônia continuem a prosperar”, enfatizou.

Para manter o programa, a Norte Energia, concessionária de Belo Monte, já investiu cerca de R$ 26 milhões. A equipe conta com biólogos e técnicos ambientais. Diversos funcionários da empresa e alunos de escolas da região também atuam como voluntários para proteger e ajudar a escavar os ninhos e garantir que parte dos filhotes consigam chegar em segurança até as águas do rio Xingu. Além de promover a soltura, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da preservação da fauna local, destacou a assessoria.

O voluntário Nikaelyson Batista compartilha sua experiência ao participar do projeto pela primeira vez. "Participar do projeto foi uma experiência única. A gente teve a oportunidade, coletivamente, de aprender muita coisa,sobre principalmente a importância da preservação das espécies da nossa região. São três espécies, e tivemos a chance de conhecer mais sobre cada uma, suas particularidades e os desafios que enfrentam, desde a desova até chegarem ao rio. Com certeza vou transmitir o que aprendi aqui hoje com outras pessoas", enfatiza.

“Ao envolvermos a população local nas atividades de monitoramento desenvolvidas pela Norte Energia, há um processo de ganha-ganha para todos os lados. O meio ambiente é beneficiado com o aumento do número de filhotes soltos no rio e a população ganha com a geração de empregos e maior conservação do rio e das florestas. Tem pessoas da comunidade que trabalham nos projetos desde a sua concepção em 2011”, avalia Roberto Silva, gerente de Meios Físico e Biótico da Norte Energia.

As campanhas da Norte Energia, em parceria com o Ideflor-Bio, acontecem todos os anos e começam em agosto, quando as tartarugas iniciam o processo de reprodução e depositam seus ovos nas praias do Tabuleiro do Embaubal. A eclosão ocorre entre o final de outubro até janeiro. No entanto, visando proteger as áreas de desova, o trabalho de fiscalização acontece a partir de julho com ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e secretarias municipais.

Importância dos quelônios

A preservação dos quelônios é importante para manter o equilíbrio do ambiente e a biodiversidade. Eles contribuem para a dispersão de sementes, participando de complexas teias alimentares, e limpam os rios ao ingerirem grandes quantidades de matéria morta. Além disso, esses animais possuem grande simbolismo cultural para a região amazônica, representando longevidade, estabilidade, sabedoria, paciência, proteção e resiliência.

Tabuleiro do Embaubal

O REVIS Tabuleiro do Embaubal foi criado por meio do Decreto Estadual em 17 de junho de 2016, possui área de 4.033,94 hectares e está aproximadamente a 906 km da cidade de Belém. Além da vasta diversidade de quelônios, a região encanta pela grande beleza cênica com praia, várzea e igapó, exibindo uma rica diversidade biológica com presença de espécies ameaçadas de extinção, migratórias e endêmicas.