Projeto itinerante leva cinema de rua a cidades paraenses

Um telão, um projetor, uma van adaptada, algumas cadeiras e estava pronta mais uma sessão do projeto “Cinema na Sua Rua". Dessa forma simples mas significativa, a iniciativa, financiada pela Lei Paulo Gustavo e apoiada pelo Governo do Estado, percorreu dez municípios paraenses, levando curta-metragens sobre preservação ambiental e identidade cultural.

Durante a jornada pelos municípios, encerrada neste mês, em Bujaru, centenas de pessoas assistiram às sessões e puderam experienciar a arte do cinema como ferramenta de educação, reflexão e lazer, enfatizando o papel transformador da cultura.

Segundo o idealizador do projeto, Kleber Tayrone, o “Cinema na Sua Rua” foi mais do que apenas exibir filmes, mas uma forma de conectar pessoas e comunidades por meio da arte. “Levar o cinema aos municípios do Pará é uma oportunidade de promover encontros, estimular debates e valorizar as histórias e a identidade cultural da nossa região. O cinema é uma linguagem poderosa e precisa chegar a todos os cantos do estado”, ressaltou.

A professora Vanessa Gomes, participante da sessão na comunidade São Raimundo, em Bujaru, concorda com Tayrone. “O Cinema na Sua Rua, na nossa comunidade, foi muito importante, porque trouze temáticas relevantes, como a educação ambiental. Sabemos que nosso Estado vai ter a COP 30, então falar desse tema com nossas crianças é fundamental. Com certeza, elas levarão muitos aprendizados dos vídeos que assistiram”, destacou.

Cauê Moraes, estudante de 15 anos que assistiu à sessão de Castanhal, aprovou a iniciativa. “As pessoas produzem quase um quilo de lixo por dia. É importante todo mundo aprender isso, para podermos reduzir mais o lixo que produzimos”, avaliou.

Projeto democrático e sustentável

Voltado para todos os públicos, o projeto percorreu as cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará, Castanhal, Inhangapi e Bujaru.

A iniciativa foi construída com uma visão sustentável, utilizando um veículo com placas solares para alimentar os equipamentos de projeção. A proposta não apenas viabilizou as sessões, como também dialogou com os temas ambientais exibidos, alinhando-se aos valores de preservação ambiental.

De acordo com Tayrone, o "Cinema na Sua Rua" deixa um legado importante para a cultura do Pará, porque se consolida como um projeto que valoriza a sétima arte como um instrumento de inclusão, sustentabilidade e fortalecimento da identidade cultural.

“O Cinema na Sua Rua é mais do que entretenimento. É um convite para que as pessoas possam vivenciar a arte cinematográfica e refletir sobre questões importantes que impactam suas vidas e o futuro do planeta. Com um olhar atento para as questões ambientais e sociais, o projeto provou que o cinema é possível em qualquer lugar e que a arte pode transformar vidas e realidades”, concluiu o idealizador da iniciativa.