Projeto do Hospital Ophir Loyola incentiva a leitura para pacientes internados

Incentivar o hábito da leitura entre pacientes internados no Hospital Ophir Loyola, em Belém, e seus acompanhantes, é a proposta da unidade hospitalar que investiu na implantação do projeto “Carrinho da Leitura”.

A iniciativa da humanização disponibiliza um recurso de entretenimento para a ocupação do tempo ocioso durante o período de hospitalização, e busca ainda amenizar as situações estressantes provocadas pelo adoecimento. Ao total, cinco carrinhos foram distribuídos entre as áreas clínicas e de quimioterapia.

As doações recebidas são avaliadas por uma equipe antes de serem colocadas nos carrinhos expositores. São livros de poesia, contos, crônicas curtas e histórias de superação que proporcionam leitura agradável e mensagens positivas. “As obras literárias funcionam como um escape durante o tempo que passam conosco. Ajudam os pacientes se desligarem das angústias e preocupações e contribuem para o bem-estar”, destacou a psicóloga Rayssa Imbiriba.

O professor universitário Raimundo Adelson, 44 anos, aguarda por uma cirurgia para tratar um tumor na glândula hipófise, que é responsável por regular as funções hormonais essenciais do organismo. Longe de Macapá, cidade de origem, o docente vê no projeto uma excelente oportunidade de estimular o hábito da leitura nos pacientes.

“As pessoas passam bastante tempo internadas, por isso, além de oportunizar a aquisição de conhecimento e cultura, funciona como uma terapia e ‘exercício’ para o nosso cérebro durante os períodos em que estamos internados”, disse o docente.

A clínica de neurocirurgia foi uma das beneficiadas com o projeto devido ao perfil dos pacientes assistidos.