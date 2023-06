Trabalhadores de hospital no Pará receberão imediatamente R$ 10 milhões após acordo de conciliação

Após uma audiência de conciliação que durou uma hora e meia, representantes do Ministério Público do Trabalho do Pará, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços da Rede Privada de Saúde das Redes Sul e Sudeste (Sinthosma), do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará e da Pró-Saúde chegaram a um acordo para o pagamento imediato de R$ 10 milhões destinados aos 700 trabalhadores que foram dispensados em abril deste ano do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará. A audiência ocorreu no formato híbrido, com a participação virtual das partes envolvidas.

A desembargadora Francisca Oliveira Formigosa, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Disputa, explicou que a ação civil pública movida pelo Estado do Pará visava a depositar os valores referentes ao contrato de gestão 001/Sespa/2017 em juízo, a fim de efetuar o pagamento das verbas trabalhistas aos 700 funcionários dispensados do hospital.

O processo foi inicialmente protocolado na 4ª Vara do Trabalho de Marabá e posteriormente encaminhado ao Cejusc 2º Grau. Após a notificação das partes, a audiência foi realizada, resultando no acordo. Os valores depositados pelo Estado do Pará serão imediatamente liberados aos trabalhadores.

A desembargadora destacou a importância de evitar possíveis conflitos, mencionando a possibilidade de fechamento da rodovia em Marabá. No entanto, segundo Francisca Oliveira Formigosa, a convocação antecipada das partes e a efetividade da Justiça do Trabalho garantiram o comparecimento de todos à audiência.

Dessa forma, os trabalhadores do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, que aguardavam há cerca de quatro meses pelo pagamento, receberão imediatamente a quantia de R$ 10 milhões.