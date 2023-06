Servidores municipais interditam avenida Nazaré em ato unificado por melhoria de salário

Servidores municipais ligados à Prefeitura de Belém realizam uma paralisação unificada nesta terça-feira (13), que envolve várias Secretarias da administração. O grupo se concentrou no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN) a partir das 8h e seguiu em caminhada até o Gabinete da Prefeitura. No trecho, a avenida Nazaré seguia interditada às 12h40.

O ato tem liderança dos sindicatos que representam os trabalhadores, estando à frente o Fórum de Sindicatos e Entidades Representativas do Município de Belém. O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém solicitando nota e aguarda resposta.

A reportagem conversou com uma das coordenadoras do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social da Fundação Papa João XIII (SintSuas/Funpapa), Josyanne Ribeiro. Segundo ela, o ato unificado reivindica quatro pontos. O primeiro deles é uma atualização salarial, já que a Prefeitura ainda não estaria pagando o valor do salário mínimo nacional no vencimento-base.

Em segundo lugar, as categorias pedem reajuste no valor do vale-alimentação, dos R$ 320 atuais para R$ 500. Também exigem que o benefício não seja suspenso quando um servidor entrar de licença médica por mais de 30 dias, como ocorre hoje. Por último, os servidores lutam pela chamada dos candidatos aprovados nos concursos públicos das Secretarias Municipais de Administração (Semad) e de Educação (Semec).

“Eles [a Prefeitura] atenderam a gente em maio, aí não deram resposta satisfatória, por isso paralisamos hoje para exigir o avanço nessa resposta. Ainda não apontaram nenhum avanço hoje. A comissão está reunida com o governo e vai descer”, afirmou Josyanne, por volta das 12h40.