Projeto cria hortas comunitárias para pessoas em situação de insegurança alimentar em Barcarena

O período de pandemia foi um baque forte para Barcarena. As restrições impostas pelo isolamento social afetaram a população de todas as formas possíveis, na saúde, no psicológico e também economicamente. A pobreza e a desigualdade se espalharam pelo município na mesma velocidade do vírus. A falta de comida para muitas famílias que ficaram sem renda afetou pessoas que nunca haviam imaginado passar tanta dificuldade na vida. Se a covid-19 trouxe muitas dúvidas, também trouxe uma certeza: a de que o mundo é injusto, que não faz sentido que tantas pessoas sintam fome em cima de um país que é um dos maiores produtores de alimento do planeta.

Mas se produzir alimento é tão simples, porque não plantar uma parte do que se consome no dia a dia? Foi a partir desta questão que um grupo de pesquisadores ligados a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) criou o projeto ‘Viveiros Soldiários’. O objetivo é criar hortas comunitárias em bairros com maior número de famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão no total vinte espaços dedicados ao plantio de várias espécies de plantas, principalmente hortaliças. Os moradores receberão também plantas frutíferas para o plantio doméstico.

“Serão distribuídas ao todo 204 mil mudas, que estão sendo produzidas pela Cooperativa Extrativista e de Desenvolvimento Sustentável de Barcarena. Além das hortaliças, distribuíremos aos moradores mudas frutíferas, como açaí, banana, mamão, cacau, acerola, laranja, limão, e florestais, como pau roxo, andiroba, acapu, ipês. Todas serão usadas para o manejo de Sistemas Agroflorestais Florestais. A ideia principal é tornar os quintais produtivos e aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo inclusão para as famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza”, diz Edson Cardoso, secretário da Semagri.

A produção é fomentada por convênio firmado entre a Prefeitura de Barcarena, através da Semagri, e com o Coperativa de Extração e Desenvolvimento Agrícola de Barcarena (Cedab). Na primeira fase do projeto, três bairros receberão hortas comunitárias: Zita Cunha, Itupenama e José Francisco. Serão dez famílias que se comprometeram a cuidar dos espaços comunitários, plantando e fazendo a manutenção.

Secretário Edson Cardoso, da Semagri, orienta lideranças comunitárias para a produção de viveiros (Divulgação/ Ascom/ PMB)

“O trabalho requer atenção de escolha e de preparo para que as famílias possam engajar. O Projeto faz parte da Estratégia de Resiliência do Município e está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, existe a questão ambiental envolvida, mostrar às pessoas novas formas de se alimentar de forma saudável e não agressiva ao planeta”, diz o secretário.

Os primeiros passos do Viveiros Solidários deixaram os organizadores animados. A causa da alimentação saudável e sustentável se tornou tema de discussão dentro dos bairros, as pessoas estão pensando mais sobre questões como a origem do que nós comemos. São muitas pessoas que se mostraram dispostas a dedicar parte do tempo cuidando das plantas.

“O primeiro passo é identificar onde as famílias em vulnerabilidade estão, o que é feito com o apoio da equipe técnica da Assistência Social do Município, que também irá acompanhar o desenvolvimento econômico e o ganho de segurança alimentar das famílias que sejam atendidas”, disse Edson, destacando logo em seguida que os excessos das produções poderão ser comercializados pelos moradores nas feiras das proximidadades. A julgar pelo trabalho dos moradores dos três primeiros bairros onde o projeto implantou hortas, o Viveiros Solidários já se mostra forte.