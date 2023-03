Projeto capacita mulheres do campo para o manejo de plantas ornamentais e medicinais em Barcarena

Empoderamento econômico feminino é o foco do projeto “Barca Flor: Plantando sonhos, colhendo dignidade”, que atua com o fortalecimento de mulheres do campo. As novas contempladas são mulheres agricultoras, atuantes no Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA).

Idealizado pela prefeitura de Barcarena, o projeto funciona a partir de avaliação dos quintais produtivos de cada mulher, com a visita de técnicos Agrônomos. “Realizamos as visitas para saber se a mulher tem a expertise para o trabalho”, explica a Assistente Social Jeana Miranda, Articuladora do projeto.

Executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, o projeto também tem a contribuição da Secretaria Municipal de Agricultura. De forma integrada as frentes de trabalho capacitam e empoderam mulheres através do manejo de plantas ornamentais, medicinais e hortaliças.

As mulheres, com a habilidade nata, amor pela terra e conhecimento ancestral, recebem o conhecimento técnico. “Quando elas recebem esse conhecimento faz com que essa habilidade se transforme em geração de renda, e isso faz toda diferença para o empoderamento financeiro”, afirma Tânia Oliveira, Coordenadora Municipal de Políticas para as Mulheres.

A dona Flozina Souza, da comunidade Cafezal, agora se sente mais bem preparada para a execução da atividade. “Eu aprendi a usar a terra da maneira adequada, a adubação das plantas, o nome científico das plantas. Já fazemos parte do PMAA e agora o Barca Flor vem ampliar ainda mais a vontade de plantar, colher e ter o lucro, fazendo o que a gente gosta”, declara.

A vice-prefeita, Cristina Vilaça acompanhou a cerimônia de conclusão da terceira turma, na última terça-feira (21), com a entrega de kits contendo carrinho de mão, chapéu de palha, luvas, botas, kit de jardinagem, camisa, esterco de frango, sementes variadas e mudas de plantas. “O Barca Flor é um projeto lindo, de incentivo à essas mulheres, oportunizando que desenvolvam um trabalho exclusivamente seu. Tudo isso é transformação de vidas!”, comentou.

“O projeto tem o objetivo de fortalecer as mulheres e principalmente as mulheres agriculturas, trabalhando o desenvolvimento sustentável, além de trabalhar o empoderamento econômico”, reforçou Francinéa Dias, Secretária de Assistência Social.

Para Josiane Oliveira, do Cafezal, o projeto veio para agregar valor ao seu trabalho. “Eu já trabalhava com plantas ornamentais e medicinais e o projeto agregou mais conhecimento, não somente na parte de plantas, mas em relação ao empoderamento feminino e a questão da prevenção em relação a violência contra a mulher”.

A próxima etapa do projeto consiste no monitoramento do desenvolvimento de cada integrante, e a equipe que a Coordenadoria está cheia de expectativas no sucesso de cada uma. “Sempre que conseguimos alcançar uma mulher, fazendo com que se empodere de conhecimento e que seja protagonista da sua própria vida, vemos a transformação também no meio em que ela vive. Empoderar é isso, adquirir conhecimento, alcançando metas e sonhos e é o que estamos fazendo aos pouquinhos através desses grupos”, afirma Tânia.