Empresária realiza sonho e transforma o jardim de sua casa em uma floricultura

A maranhense Cleiciane Maciel Monteiro, de 39 anos, chegou ao Pará em 2018. Ela foi transferida da empresa onde trabalhava para Castanhal, mas, a princípio, fixou moradia em Santa Isabel. E na casa onde morava não tinha espaço para fazer um jardim, mas a primeira plantinha chegou e depois vieram outras e outras mais.

“Eu sempre tive o sonho de ter um jardim, mas onde eu morava não dava pra ter um e foi quando eu ganhei uma plantinha do meu ex namorado e coloquei no pátio. Achei tão bonito e comecei a comprar plantinhas e colocar tudo lá no pátio mesmo e as pessoas passavam e perguntavam quanto era e eu dizia que não estavam à venda”, relembrou Cleiciane Monteiro.

Ai veio a pandemia e somente os serviços essenciais funcionavam, foi então que a empreendedora chamou a amiga Renata Pinheiro para vender as plantinhas no sinal em frente a um supermercado. “Pegamos umas mesinhas e as plantas e colocamos tudo dentro de uma Fiorino, que era da empresa onde eu trabalhava e fomos. Nosso ponto se tornou aquele durante os finais de semana, porque trabalhávamos durante a semana”, explicou Cleiciane Monteiro.

Diversas espécies de plantas e flores estão à venda na floricultura (Patrícia Baía/ O Liberal)

A amiga Renata Pinheiro conta que elas praticamente montavam uma lojinha no meio da rua e era o que chamava a atenção dos clientes. “As pessoas paravam e perguntavam de onde a gente tinha surgido. Usávamos vestidos de flores e chapéu”, contou.

Em 2020 veio para Castanhal de vez. E chegou com os planos de abrir a floricultura e expandir um pouco mais. “Eu fiz um projeto na minha cabeça de que eu iria abrir uma floricultura com viveiro e tudo. Consegui comprar uma casa que coubesse esse sonho e é onde estamos”, disse Cleiciane Monteiro.

A Floricultura Dona Flor ficou conhecida ainda mais depois que fizeram uma exposição no estacionamento de um supermercado. “E foi um sucesso mesmo. Uma grande estratégia nossa. As pessoas perguntavam se a gente ia ficar lá para sempre e fomos conquistando clientes”, disse.

O jardim tão sonhado se transformou em uma linda floricultura (Patrícia Baía/ O Liberal)

A estratégia de venda deu certo e mesmo com a floricultura montada, a empreendedora ainda monta o seu pequeno espaço em frente a um supermercado às quintas-feiras. “É também uma forma de trazer os cliente para a floricultura. Eles compram na rua e depois vêm aqui conhecer e compram mais plantinhas”, contou a empreendedora.

Próximos passos

A empreendedora se prepara para novos desafios. O paisagismo. “Estou fazendo cursos de paisagismo online. Quero muito expandir meu trabalho. É mais um sonho a ser realizado”, contou Cleiciane Monteiro.