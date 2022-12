De donas de casa a empreendedoras: amigas fazem sucesso com a venda de chope gourmet em Castanhal

A história de sucesso das amigas Dayanne Pinheiro, de 32 anos e Marinalva Vasconcelos, de 41, começou com um simples bate papo sentadas na porta da casa Marinalva no final de uma tarde do mês de maio de 2022.

Amigas iniciaram as vendas após uma conversa na porta de suas casas (Patrícia Baía/ O Liberal)

Marinalva tinha assistido um vídeo em um canal do Youtube onde ensinava a fazer chope gourmet, que é o tradicional chope de frutas acrescentado de ingredientes como leite Ninho, Nutela e biscoitos de chocolate. E foi então que teve a ideia de convidar a vizinha para fazer o chope gourmet e para vender. “Nós estávamos sentadas e na porta pegando um ventinho e conversando e ela perguntou que eu toparia vender o tal chope gourmet. Nenhum de nós tinha experimentado antes esse chope e decidimos fazer”, contou Dayanne Pinheiro.

O investimento inicial foi de 250 reais e deu para comprar o material para fazer 30 chopes nos sabores de biss, negresco e prestígio. A criação do chope nasceu ao mesmo tempo que a conta na rede social Instagram que é o principal canal de venda do Égua do Chopp Guormet. “Lá tem o link que direciona para a conta do whatsapp e desta forma os clientes fazem os pedidos que são entregues principalmente na parte da tarde a partir das 14h”, contou a Marinalva Vasconcelos.

As duas amigas eram somente donas de casa antes de virarem empreendedoras. Agora as tarefas de casa são divididas com a produção do chope. “A gente não tinha emprego e essa renda veio para ajudar. Eu ainda vendia colcha de cama, mas o principal capital vem agora é do chope mesmo”, disse Marinalva Vasconcelos.

Produção é feita diariamente; são 18 sabores dos chopes gourmet (Patrícia Baía/ O Liberal)

A produção é diária e as empreendedoras lucram por mês cerca de R$ 4,500 e com esse dinheiro elas compram o material e pagam a parcela de um freezer que compraram para armazenar os chopes. A produção é feita na casa da Marinalva. “Esse dinheiro fica em duas contas correntes. Em uma usamos para os pagamentos feitos por PIX ou outro tipo de transferência. E a na outra conta depositamos os valores pagos em dinheiro de papel”, explicou Dayane Pinheiro.

A vida das empreendedoras é de muita luta. A rotina diária das vendas e produção se estende até aos domingos. “Tem dias que dá vontade de desistir, mas eu acho que essa sensação dá em todo mundo que vive de vendas como nós, mas essa sensação passa logo”, contou Dayane Pinheiro.

As entregas são feitas em um moto biss e as meninas vão trabalhar uniformizadas com calça leggin preta e camisa com proteção UVA na cor verde militar. “Eu ainda quero mandar fazer no ano que vem um colete onde vamos colocar a maquininha de pagamento e celular. É que não queremos usar bolsa e dessa forma vai ficar mais prático. E desde o início investimos em um uniformes para podemos ter um padrão de qualidade não só no nosso produto, mas em toda a nossa apresentação e somos bastante elogiadas por esse padrão que criamos”, explicou Dayane Pinheiro.

As entregas são feitas em um moto Biss e as amigas vão trabalhar uniformizadas (Patrícia Baía/ O Liberal)

Sabores

São 18 sabores, mas segundo as empreendedoras os preferidos são o Romeu e Julieta, que é o queijo com goiabada e o de morango.

Desde o mês de julho as meninas começaram a incrementar o cardápio com chope proibido para menores de 18 anos. Colocamos o caipivódica, batida de maracujá e o chope gourmet de cerveja. “Eles estão fazendo muito sucesso desde que criamos. E também usamos como inspiração as receitas da internet e vamos só adaptando com nossos toques especiais”, disse a Dayane Pinheiro.

Nome

“A escolha do nome 'Égua do Chopp Gourmet' foi porque a gente pensou que o cliente ao experimentar nosso produto iria falar desta forma por ser tão gostoso. E deu muito certo”, disse Dayane Pinheiro.

Próximos passos

As empreendedoras de sucesso ainda estão na informalidade, mas passar a serem MEI – Micro Empreendedor Indidual é um dos próximos passos que serão dados por elas. “Sabemos da importância que tem ser MEI, mas já estamos em conversa com uma contadora para que nos ajude nesse processo”, contou Marinalva Vasconcelos.